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Очень сложная головоломка: люди с высоким IQ смогут найти лишнее число

Анна Ярославская
14 июля 2024, 02:10
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Если вы считаете себя немного математическим гением, то эта задача вам точно понравится.
Головоломка
Математическая головоломка заставит задуматься даже самых умных людей / Фото: pixabay.com

Многие из нас во взрослом возрасте не помнят школьные уроки. Новая головоломка поможет понять, сохранились ли у вас знания по математике.

Чем больше головоломок и оптических иллюзий вы будете решать, тем лучше у вас получится находить скрытые подсказки и ориентироваться в сложных ситуациях. Если у вас есть свободное время потренируйте свою внимательность: Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749.

Авторы новой головоломки утверждают, что только люди с высоким IQ могут решить эту сложную задачу. Головоломка стала вирусной в Интернете после того, как ею поделились в TikTok, и она заставила даже самых умных людей задуматься над правильным ответом.

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В этой головоломке нужно вычислить следующее число в последовательности.

Для решения головоломки потребуется критическое мышление и навыки, которые вы, вероятно, не использовали со времен школьных уроков математики.

Математическая головоломка
Математическая головоломка

Подсказка. Так как головоломка была опубликована в англоязычном сегменте соцсетей, то, решая эту задачу, переведите цифры на английский язык.

Правильный ответ на математическую головоломку — шесть, потому что на английском языке в слове "шесть" (six) три буквы. То же самое и с другим числом. В слове "один" (one) три буквы, в слове "два" - три, в слове "три" (three) - пять и так далее.

Итак, вам удалось решить эту головоломку правильно? Если да, то у вас действительно высокий IQ и хорошие навыки критического мышления.

Кстати, головоломки – это фантастический способ тренировать мозг, и чем чаще вы их разгадываете, тем лучше у вас будет получаться. Почему бы не проверить свои навыки в еще одной сложной математической задаче? Решить головоломку нужно менее чем за 12 секунд.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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