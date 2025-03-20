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Могут скрывать депрессию: 5 рабочих привычек, которые не стоит игнорировать

Мария Николишин
20 марта 2025, 04:30
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Некоторые неочевидные привычки могут говорить о состоянии человека.
Могут скрывать депрессию: 5 рабочих привычек, которые не стоит игнорировать
Привычки, которые указывают на депрессию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему работа начинает раздражать
  • Какие привычки могут быть признаками депрессии

Каждый человек проходит через взлеты и падения на работе, но если тяжелые дни становятся новой нормой, то возможно, вы переживаете депрессию.

Постоянное чувство безнадежности, снижение удовольствия от деятельности, потеря или увеличение веса, нарушение сна, усталость, трудности с концентрацией внимания могут быть симптомами депрессии, пишет Главред со ссылкой на HuffPost.

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Какие привычки могут указывать на депрессию

Алисия Велес, лицензированный клинический социальный работник из Нью-Йорка рассказала о рабочих привычках, которые обычно являются замаскированными признаками депрессии:

  • Желание не идти домой. Депрессия может выглядеть по-разному у разных людей. Для успешных профессионалов, которые сделали карьеру на основе достижений и получения одобрения от работы, депрессия может выглядеть более активной
  • Желание избегать коллег. То, как вы взаимодействуете с коллегами на работе, может помочь вам понять, имеете ли вы дело только с плохим днем, или с чем-то более глубоким. Отстранение от коллег и изоляция - это два общих признака депрессии.
  • Пропуск дедлайнов и встреч. Если сдача работы вовремя или даже появление на работе превращается в ежедневную борьбу, это также может быть симптомом депрессии.
  • Вспышки гнева на работе. Депрессия - это не только ощущение подавленности, она также может сделать вас чрезвычайно раздражительными. Если каждая мелочь выводит вас из себя на работе, это может быть сигналом к тому, чтобы глубже разобраться в причине.
  • Потеря мотивации или интереса к работе. Есть разница между одноразовым скучным заданием и тревожной апатией. Стоит обращать внимание на изменения в том, как вы относитесь к работе, которая раньше приносила вам удовольствие.

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