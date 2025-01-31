Почему в СССР так много курили: неожиданные факты о советских привычках

Сколько стоили сигареты в СССР и почему курение было так популярно в то время - неожиданные факты.

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Почему в советском кино так много курят / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему курение было очень популярным в Советском Союзе

Где брали табак в СССР и как использовали

Сколько людей курило в СССР и почему эта плохая привычка приобрела такую популярность среди людей - Главред собрал интересную информацию. Люди вспоминают, что в те времена курили все: мужики, вернувшиеся с фронта, курили красноармейцы, рабочие и служащие, а для женщин курение стало своеобразным самовыражением.

Также отношение в СССР к курению было очень лояльным и даже положительным. В то время само государство предлагало покупать табачные изделия своим жителям.

Почему в советском кино так много курят

В современном мире трудно представить такую ситуацию с курением, ведь сейчас правительства большинства стран строго борются с курением и пропагандируют здоровый стиль жизни. Если хотите закурить в общественных местах, то стоит найти специальное место, ведь только в определенных зонах это можно делать. Однако так было не всегда.

В Советском Союзе курение активно пропагандировалось везде: в фильмах, мультфильмах и просто на улице. Вспомните, даже волк из популярного в 1970-1980-е годы мультфильма "Ну, погоди!" был зависим от никотина и часто его изображали с сигаретами. Также можно вспомнить много похожих сцен в культовых советских лентах. Специалисты объясняют это тем, что во второй половине XX века негативное влияние табака не было тогда так тщательно изучено, как сейчас.

Тогда люди и подростки спокойно начинали курить, ведь не знали о раке легких и других опасных болезнях. Также сигареты считались отличным способом снять стресс и расслабиться. Известно, что Советском Союзе была развита табачная промышленность, а это добавляло солидные поступления в государственный бюджет. Поэтому в фильмах и мультиках на экране курили как злодеи, так и положительные герои.

Как в СССР относились к курению

Еще 50 лет назад сигарета могла быть частью образа политика или деятеля культуры, ведь курение подавалось как атрибут успешной и солидной жизни. Также в то время курить можно было в любом месте и в любое время. Это стало своеобразным стилем жизни многих советских людей. Большинство людей считали курение престижным и успешным символом.

Со временем отношение к курению в мире начало меняться, а уже около 1970 годах начали публиковаться исследования о вреде курения здоровью. Впоследствии негативные последствия курения признали и производители сигарет.

Смотрите видео о том, как на самом деле жилось в СССР:

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