Подробности о подготовке к стихийному бедствию раскрыла в видео на TikTok его дочь Раиса.

https://glavred.info/life/muzhchina-originalno-spas-svoy-dom-ot-uragana-milton-10604579.html Ссылка скопирована

Мужчина оригинально спас свой дом от урагана "Милтон" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Дом американца Педро Касареса из Орландо удалось уберечь от разрушений во время мощного урагана "Милтон" благодаря его тщательной подготовке.

Педро стал известен в интернете после того, как обезопасил свой дом, обвязав крышу специальными ремнями с металлическими крюками, которые были закреплены на восемь футов в цемент.

Подробности о подготовке к стихийному бедствию раскрыла в видео на TikTok его дочь Раиса.

видео дня

"У нас всё хорошо. Только что вышли, чтобы убрать и оценить последствия. Никаких серьёзных повреждений — даже черепица осталась на месте. Это единственный дом моих родителей, поэтому, конечно, они постарались его защитить", — рассказала Раиса, демонстрируя последствия шторма.

Мужчина оригинально спас свой дом от урагана "Милтон" / Фото: скриншот с видео

В то время как другие дома в этом районе пострадали серьёзнее, с выбитыми окнами и упавшими деревьями, дом Касареса уцелел благодаря его внимательной подготовке.

Смотрите видео о том, как мужчина спас свой дом от урагана:

Ранее мы писали, когда правильно пользоваться дезодорантом. Использование дезодоранта и антиперспиранта стало обыденной привычкой для каждого, но правильно ли вы его используете? Совет экспертов может изменить вашу жизнь, а также позволит вам извлечь максимум пользы из этого предмета ежедневного использования.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред