Мужчина оригинально спас свой дом от урагана "Милтон"

Дом американца Педро Касареса из Орландо удалось уберечь от разрушений во время мощного урагана "Милтон" благодаря его тщательной подготовке.
Педро стал известен в интернете после того, как обезопасил свой дом, обвязав крышу специальными ремнями с металлическими крюками, которые были закреплены на восемь футов в цемент.
Подробности о подготовке к стихийному бедствию раскрыла в видео на TikTok его дочь Раиса.
"У нас всё хорошо. Только что вышли, чтобы убрать и оценить последствия. Никаких серьёзных повреждений — даже черепица осталась на месте. Это единственный дом моих родителей, поэтому, конечно, они постарались его защитить", — рассказала Раиса, демонстрируя последствия шторма.
В то время как другие дома в этом районе пострадали серьёзнее, с выбитыми окнами и упавшими деревьями, дом Касареса уцелел благодаря его внимательной подготовке.
Смотрите видео о том, как мужчина спас свой дом от урагана:
@simplyuniquesmiles93 We made it through our second Hurricane and we are blessed to have no crazy damages to rhe home. My prayers still continue to those heavily affected during this time. Me and my dad are about to drive to see if anyone needs help????#HurricaneMilton#CentralFL#Orlando#FLhomegoesviral#homestrappeddown#homedepot#lowes#USCC#cargocontrolstraps#acehardware#CNN#wash2news#spectrumnews#telemundo#univision#dailymail#abcnews#ukradiostation♬ Inspirational - neozilla
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