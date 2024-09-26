Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

Бывший боксер Ивао Хакамада провел почти полвека в камере смертников после того, как был ошибочно осужден в 1968 году за убийство семьи своего босса.

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Суд оправдал мужчину, который полвека ждал казни - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Бывший боксер Ивао Хакамада был оправдан в четверг, 26 сентября после того, как суд в Японии провел повторное рассмотрение дела об убийстве его тогдашнего босса, а также его жены и двоих детей. Сейчас ему 88 лет и он имеет слабое здоровье. Хакамаде было 30 лет, когда он был приговорен к смертной казни за убийство в 1968 году, сообщает Mirror.

Повторное судебное разбирательство его дела состоялось 10 лет назад. После достаточной поддержки в суде, он был освобожден после 56 лет в камере смертников, а в четверг, 26 сентября - был признан невиновным. Он был сфотографирован на выходе из суда в Шизуока, к западу от Токио, вместе со своей 91-летней сестрой Хидеко.

Хакамаду обвинили в убийствах после того, как в июне 1966 года он помогал тушить пожар в доме своего босса, где были найдены зарезанные тела и похищено около 200 000 иен (16 000 фунтов стерлингов на сегодняшний день) наличными. Его арестовали на основании небольшого количества крови, найденной на его пижаме, и признания после 264 часов допроса, во время которого ему не давали воды и не давали перерыва на туалет, и он утверждал, что его физически избивали.

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Позже он отказался от своих признаний на суде и утверждал о своей невиновности на протяжении всех лет заключения. В 2011 году он был объявлен Книгой рекордов Гиннеса самым долго заключенным в камере смертников.

В 1980 году высший суд Японии подтвердил его приговор, но в марте 2014 года он был освобожден до повторного судебного разбирательства на новых основаниях: окровавленная одежда, найденная в резервуаре с мисо на заводе, где он работал год спустя, и ставшая главным доказательством обвинения, была подброшена.

Однако в течение многих лет адвокаты Хакамады утверждали, что ДНК, изъятая из одежды, не совпадает с его ДНК, что повышало вероятность того, что предметы принадлежали кому-то другому. Адвокаты также предполагали, что полиция могла сфабриковать доказательства, а судья Хироаки Мураяма в 2014 году постановил, что одежда "не принадлежала подсудимому".

Длительное рассмотрение дела привело к тому, что повторное судебное разбирательство началось только в прошлом году. Кроме того, что судья признал Хакамаду невиновным в четверг, он также пришел к выводу, что ключевые доказательства обвинения были сфабрикованы.

Он является одним из пяти приговоренных к смертной казни в Японии, которым было назначено повторное рассмотрение дела, чрезвычайно высокие препятствия для которого также побудили экспертов в области права призвать к пересмотру системы. Хакамада живет под опекой своей сестры с 2014 года, когда он был освобожден из тюрьмы и получил разрешение на повторное судебное разбирательство.

В четверг под стенами суда образовались очереди, чтобы услышать приговор еще до того, как судья Коши Кунии объявил его: "Суд признает подсудимого невиновным".

Сторонник Хакамады Ацуши Зукеран, который присутствовал на судебном заседании, сказал после этого исторического решения, что дело Хакамады является "болезненным напоминанием о том, как должна измениться система уголовного правосудия в Японии".

Надев футболку с надписью "Освободите Хакамаду сейчас", г-н Зукеран сказал, что он "не сможет полностью отпраздновать оправдание", учитывая то, как долго растянулось рассмотрение дела.

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