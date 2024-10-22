На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На немецких дорогах втановили необычные дорожные знаки, которые выполнены в черно-белом цвете и содержат рисунок, состоящий из треугольников.

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Что означают "черно-белые треугольники" на дорогах / Коллаж: Главред, фото: Spiegel, УНИАН

На немецких автомагистралях установлен дорожный знак, предназначенный исключительно для автономных транспортных средств. Этот необычный знак не имеет никакого отношения к традиционным дорожным знакам, он стал частью инновационного проекта на автобане A9, соединяющем Мюнхен и Ингольштадт.

Как выглядит дорожный знак

Новые дорожные знаки имеют круглую форму и диаметр 70 см. Они выполнены в черно-белом цвете и содержат рисунок, состоящий из треугольников.

Важно отметить, что на этих знаках отсутствуют какие-либо текстовые надписи или другие элементы, которые могли бы отвлекать или вводить в заблуждение. Это делает их идеальными для автоматизированных систем, которые полагаются на визуальное восприятие для оценки дорожных условий.

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Дорожный знак - черно-белые треугольники / Фото: spiegel

Что известно о проекте

Согласно информации Дирекции автомобильных дорог Южной Баварии, которую предоставили немецкому изданию Spiegel, на трассах A9 и A93 должны были установить 13 таких знаков. Их планировали разместить на расстоянии около 2,5 км от развязки автобана Холледау.

Этот проект является частью инициативы Министерства транспорта Германии, которое объявило автомагистраль A9 цифровой испытательной площадкой для автономных транспортных средств.

Как работает дорожный знак

Основная цель этих дорожных знаков - улучшить точность навигации беспилотных автомобилей на дороге. Беспилотники оборудованы камерами, которые способны считывать изображения знаков. После распознавания знака, автомобили синхронизируют полученные данные со своими серверами навигации, что позволяет им адаптировать свои маршруты и действия в реальном времени.

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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