"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользой

"Ленивый безотходный совет для экономии денег: Не выбрасывайте остатки мыла", - пишет девушка в подписи к видеоролику.

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Девушка придумала, как использовать остатки мыла / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие из нас не знают куда девать маленькие кусочки мыла, которые уже очень сложно использовать по назначению.

В недавнем видео пользователь TikTok поделилась гениальной хитростью для повторного использования остатков мыла.

Она объяснила, что их можно использовать с пользой.

видео дня

"Ленивый безотходный совет для экономии денег: Не выбрасывайте остатки мыла", - пишет девушка видеоролике.

Положите их в пакет для мыла и используйте для отшелушивания кожи в душе. Она демонстрирует простой процесс: берет кусочки мыла и помещает их в сумочку, а затем показывает, как легко использовать его для очистки кожи.

Что делать с остатками мыла / скриншот с видео

"Перестаньте покупать дорогие скрабы и следуйте этому безотходному совету! Так просто и так эффективно", - написала Корал в подписи к посту.

Смотрите видео о том, что делать с остатками мыла:

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