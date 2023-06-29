"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользой

Многие из нас не знают куда девать маленькие кусочки мыла, которые уже очень сложно использовать по назначению.
В недавнем видео пользователь TikTok поделилась гениальной хитростью для повторного использования остатков мыла.
Она объяснила, что их можно использовать с пользой.
"Ленивый безотходный совет для экономии денег: Не выбрасывайте остатки мыла", - пишет девушка видеоролике.
Положите их в пакет для мыла и используйте для отшелушивания кожи в душе. Она демонстрирует простой процесс: берет кусочки мыла и помещает их в сумочку, а затем показывает, как легко использовать его для очистки кожи.
"Перестаньте покупать дорогие скрабы и следуйте этому безотходному совету! Так просто и так эффективно", - написала Корал в подписи к посту.
Смотрите видео о том, что делать с остатками мыла:
@tryzerowaste Stop buying expensive scubs made with plastic and follow this zero-waste tip! Spneasy and so effective ? #sustainableliving#plasticfree#soap#zerowasteliving#zerowaste#savemoneyhack#sverigetiktok♬ Original Sound - Unknown
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