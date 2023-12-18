Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

Мы расскажем, какой праздник 19 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 19 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 19 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 19 декабря отмечают несколько праздников:

День адвокатуры Украины видео дня

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

Международный день помощи бедным

День вечнозеленых растений

Церковный праздник завтра

19 декабря церковь чтит память Святого мученика Вонифатия, прославленого за свою непоколебимую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Святой Вонифатий Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, по влечению своего сострадательного сердца, бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними.

А когда судья спросил Вонифатия, кто он - ответил: "Я христианин", – и отказался принести жертву идолам.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя давать взаймы. Вместе с деньгами из дома могут вынести удачу и везение.

нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

нельзя ругаться с близкими - следующий год будут плохие отношения.

нельзя ругать детей - в этот день нужно уделять особенное внимание.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 19 декабря празднуют Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Текля.

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