Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

Завтра, 19 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 19 декабря отмечают несколько праздников:
День адвокатуры Украинывидео дня
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
Международный день помощи бедным
День вечнозеленых растений
Церковный праздник завтра
19 декабря церковь чтит память Святого мученика Вонифатия, прославленого за свою непоколебимую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Святой Вонифатий Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, по влечению своего сострадательного сердца, бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними.
А когда судья спросил Вонифатия, кто он - ответил: "Я христианин", – и отказался принести жертву идолам.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя давать взаймы. Вместе с деньгами из дома могут вынести удачу и везение.
нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.
нельзя ругаться с близкими - следующий год будут плохие отношения.
нельзя ругать детей - в этот день нужно уделять особенное внимание.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 19 декабря празднуют Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Текля.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды