Очень редкое явление: почему мы почти не видим птенцов голубей - ответ удивляет

Голуби - внимательные родители: оба занимаются вскармливанием птенцов.

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Эксперты рассказали интересные факты о потомстве голубей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Как именно голуби выбирают партнера и воспитывают детенышей

Почему увидеть маленького голубя - редкое явление

Задумывались ли вы когда-нибудь, видели ли в своей жизни маленького птенца голубя? Взрослых представителей этих крылатых можно встретить в любом городе. Кто-то любит их подкармливать, а кто-то считает их проблемой, но они вездесущи. Так где же они прячут свое потомство? Не могут же они быть единственными в природе, кто рождается сразу взрослым. Издание ВігԁѕапԁЬІооoms дает ответ на этот вопрос, пишет Главред.

Остаются ли голуби с одним партнером?

Большинство голубей формируют длительные пары и остаются с выбранным партнером как можно дольше. Если один из них погибает, второй со временем находит нового партнера, хотя это может произойти не сразу. Самец, который готов к спариванию, выбирает место для гнезда и начинает привлекать внимание самки - он ходит вокруг, воркует, надувается и вообще пытается произвести впечатление. Спариваются голуби в течение всего года, но обычно избегают гнездования в самые холодные месяцы.

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Где голуби строят гнезда?

Голубей одомашнили настолько давно (до 10 тысяч лет назад), что мы точно не знаем, где их первоначальная среда обитания. Сегодня их можно увидеть по всему миру, особенно в городах, где много людей. Голуби обычно гнездятся в пещерах или на скалах, поэтому в городах они часто ищут подобные места - подоконники высоких зданий, козырьки, пустые здания.

Что за птица - голубь? Голуби (лат. Columba), - род птиц из семейства голубиных.

Длина крыла 20-27 см, масса 200-650 г. Населяют Евразию, Африку и Австралию. Самый распространенный вид из этого рода - сизый голубь, сообщает "Википедия".

Когда пара готова к гнездованию, самец приносит самке веточки и другие материалы, а она постепенно строит гнездо. Сначала оно может выглядеть ненадежно, но поскольку голуби часто используют одно и то же гнездо многократно, оно со временем превращается в прочную конструкцию.

Как выглядят голубиные яйца?

Через неделю-две после спаривания самка откладывает яйца - обычно два, иногда одно или три. Яйца белые и напоминают куриные, но значительно меньше (до 4 см длиной).

И самец, и самка насиживают яйца, что занимает 16-19 дней. Когда вылупляются голубята, они беззащитны и полностью зависят от родителей.

Как заботятся родители о птенцах?

Голуби - внимательные родители: оба занимаются вскармливанием птенцов. Они вырабатывают специальное вещество - "голубиное молоко", которое содержит полезные вещества для защиты иммунитета и похоже по действию на грудное молоко. Оба родителя кормят голубят этим молоком в течение первых 10 дней их жизни.

Молодые голуби остаются в гнезде около четырех-пяти недель и выглядят взрослыми, когда готовы вылетать. Поэтому заметить на улице молодого голубя трудно - к моменту выхода из гнезда они уже похожи на взрослых.

После выхода из гнезда молодые голуби начинают самостоятельную жизнь. Их родители, тем временем, готовятся к следующему выводку, поскольку сизые голуби могут выращивать до пяти выводков в год.

Молодые присоединяются к новым стаям, а через несколько месяцев также начинают спариваться и выводить потомство, которое, опять же, редко кому удается увидеть.

Кстати, орнитологи также объяснили, почему в Украине массово исчезают воробьи. Необходимо максимально создавать для них места для гнездования, обеспечивать кормовые базы зимой и работать над уменьшением загрязнения.

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