Очень сложная головоломка: нужно найти трофей менее чем за 30 секунд

Те, у кого острое зрение, смогут решить головоломку всего за 30 секунд, но это будет нелегко.

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Головоломки - прекрасный тренажер для мозга / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Поддержание активности мозга помогает улучшить когнитивные способности, память и умение концентрировать внимание. Для подобных тренировок очень подходят головоломки. А если выполнять их на скорость, то это может стать отличной возможностью бросить вызов самому себе и научиться мыслить нестандартно.

Эта новая головоломка понравится любителям футбола.

На картинке спрятаны три кубка-невидимки среди моря других трофеев, и задача игрока — как можно быстрее их найти.

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Решение этой сложной головоломки обычно занимает около 45 секунд, но если вы можете решить ее всего за 30, то у вас очень высокий IQ.

Головоломку нужно разгадать за 30 секунд / Фото: mirror.co.uk

Если вы все еще пытаетесь решить головоломку, продолжайте и не прокручивайте вниз, так как там опубликован правильный ответ.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если вы готовы бросить себе еще один вызов, то попробуйте найти цифру среди множества одинаковых букв. В головоломке вы увидите красный лабиринт из букв "S", нарисованных на зеленом фоне. Все не так просто, как кажется, поскольку среди них спрятана неизвестная цифра.

Еще одна задача для внимательных мастеров головоломок: нужно заметить кольцо среди роскошного сада за шесть секунд или даже меньше.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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