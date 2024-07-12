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Головоломка на скорость: нужно найти лишнюю цифру в лабиринте букв за 10 секунд

Анна Ярославская
12 июля 2024, 05:41
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Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей интернета. Очень немногие могут разгадать эту головоломку в указанный срок.
Сможете ли вы найти цифру среди букв ?
Сможете ли вы найти цифру среди букв ? / Фото: mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии очень часто публикуются в Сети, но не все из них настолько сложны, что заставляют пользователей призадуматься. Если вы готовы бросить себе вызов, то попробуйте найти цифру среди множества одинаковых букв.

На изображении - красный лабиринт из букв "S", нарисованных на зеленом фоне. Все не так просто, как кажется, поскольку среди них спрятана неизвестная цифра.

Глядя на изображение, кажется, что красная буква "S" заполняет все прямоугольное поле, но некоторые смогут увидеть странное число за считанные секунды.

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Попробуйте сопротивляться гипнотизирующему эффекту ослепительно красного и зеленого, чтобы сохранить остроту зрения. Вам нужно сосредоточиться, чтобы найти цифру среди букв.

Оптическая иллюзия состоит из 28 столбцов букв и 12 строк. Те, кто справится с задачей менее чем за 10 секунд, могут похвастаться острым зрением.

Подсказка. Посмотрите в дальний левый угол изображения и поищите нечто необычное.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если же вы справились с поставленной задачей, то стоит бросить себе еще один вызов - в следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать бобра среди большого количества капибар. Это нелегко будет сделать, ведь бобер спрятался очень хорошо.

Также попробуйте отыскать сову на картинке. Она настолько хорошо спряталась, что с первого взгляда невозможно понять, где именно она может быть.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если сегодня вы хотите решить еще одну задачу на внимательность, то попробуйте найти странный кокос в оптической иллюзии. У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями.

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