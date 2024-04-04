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Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

Юрий Берендий
4 апреля 2024, 16:25
Многие считают, что мытье куриных яиц перед использованием важно с точки зрения безопасности пищи, однако эксперты отмечают, что это может быть опасным.
Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением
Нужно ли мыть яйца перед приготовлением - ответ нутрициолога / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Некоторые хозяйки уверены, что нужно мыть куриные яйца перед использованием. Якобы, это помогает удалить грязь, микробы и другие загрязнения, которые могут быть на скорлупе. Однако, эксперты считают это мнение ошибочным. Нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в своем Instagram ответила на распространенный вопрос о том, нужно ли мыть яйца перед приготовлением.

По ее словам, куры и другая домашняя птица могут переносить бактерии сальмонеллы на скорлупе из-за контакта с фекалиями. Кроме того, эти бактерии могут содержаться и внутри яиц.

По данным CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США) из каждых 20 000 яиц одно - заражено сальмонеллой.

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Как уменьшить вероятность заболевания через яйца(CDC)

  • Покупайте яйца в магазинах, где они хранятся в холодильнике. Каждый раз когда люди покупают яйца на рынке - риск заразиться возрастает;
  • храните яйца в холодильнике при 4,4 градусах и ниже. Если в яйцах есть бактерии, они быстро будут развиваться при комнатной температуре;
  • купленные яйца стоит съесть в течение 3, максимум 5 недель;
  • сразу выбрасывайте разбитые яйца;
  • варите яйца пока желток и белок не станут твердыми;
  • используйте мыло и горячую воду для мытья рук и предметов, которые соприкасались с сырыми яйцами;
  • нельзя мыть яйца заранее для хранения и вообще рекомендаций мыть нет.

Почему нельзя мыть куриные яйца

Нутрициолог отмечает, что мытье яиц перед приготовлением может увеличить риск заражения сальмонеллой, поскольку вода, особенно холодная, может "всасываться" в яйцо через поры в скорлупе.

Она отмечает, что для того, чтобы очистить яйцо от куриных фекалий или мусора можно придерживаться следующих рекомендаций.

Как безопасно отмыть яйцо от фекалий

  • Можно вытереть видимые загрязнения (перья, фекалии и т.д.) влажным полотенцем, после чего высушенное яйцо положить в холодильник;
  • также советуют взять отдельную миску и мыть яйцо по одному в горячей воде (вода должна быть на 11-20 градусов выше температуры яйца!)
  • после мытья яйца важно сразу начать процесс его приготовления, а руки и поверхности, которые с ними контактировали - тщательно вымыть с мылом.

Кроме того, Ольга Дорош со ссылкой на FDA (управление по продовольствию и медикаментам США) отмечает, что следует избегать мытья яиц в кухонной раковине.

"Это поможет предотвратить загрязнение кухонных поверхностей. Если это невозможно, продезинфицируйте все поверхности и раковину после очистки яиц", - написала она.

Ольга Дорош отметила, что нельзя намывать яйца заранее и хранить их в мокром виде в холодильнике. Также, в общем не стоит хранить яйца на балконе, в кладовке и тому подобное.

Диетолог категорически не советует замачивать яйца в воде, спецрастворах и тому подобное.

Она предостерегает от трения яиц губкой или другими средствами. Ведь в результате таких действий может повредиться оболочка яйца и сальмонелла "отправится внутрь яйца".

Кто такая Ольга Дорош

Ольга Дорош - дипломированный нутрициолог и физиолог, соучредитель школы здорового питания NODIET. Получила степень магистра на Биологическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, где изучала физиологию человека и животных. Свои знания по нутрициологии Ольга получила в Fitness Academy, Olimpia, USDA, Stanford University, LMU, и она получает сертификацию PN1. Занимается нутрициологией с 2015 года, имея за плечами 8 лет научной деятельности в области физиологии и медицины.

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