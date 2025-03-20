Оптическая иллюзия покажет, кто вы - творческая личность или прагматик

Первое, что вы заметите в оптической иллюзии, покажет, какая половина мозга у вас развита больше.

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Тест по по картинке раскроет ваши черты характера / Коллаж: Главред, фото: видео tiktok.com/@picpsy

Оптические иллюзии могут стать отличным способом узнать о себе больше. Они способны многое рассказать о личности и о том, как работает мозг. И хотя все подобные тесты различны, понимание того, что у вас может быть выражена определенная черта характера, может помочь лучше понять свои собственные поведенческие модели.

Новая оптическая иллюзия, опубликованная пользователем @picpsy в TikTok, предлагает разобраться, какая часть мозга развита больше - левая или правая.

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Смотрите видео - Тест на определение типа личности:

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Если первое, что вы видите, — это голова тигра, значит, что ваше левое полушарие мозга более активно, чем правое. Такие люди очень искусны в анализе, организованы и целеустремленны".

Сталкиваясь с проблемами, вы, как правило, остаетесь объективным, логичным и точным. Однако, поскольку вы много обдумываете каждое решение, вы можете показаться упрямым и твердым. Таким людям рекомендуется оставаться скромными и учитывать мнение других людей при принятии решений.

Если первой вы заметили висящую обезьяну, это говорит о том, что, скорее всего, вы творческий человек, полный инновационных идей. Сталкиваясь с проблемами, вы больше полагаетесь на интуицию, чем на критическое мышление.

Для вас путешествие важнее пункта назначения. Вы не боитесь совершить ошибку и извлечь из нее урок. Будучи от природы мечтателем, вы часто погружаетесь в собственные иллюзии.

Ранее Главред предлагал при помощи теста по картинке определить, имеете ли вы лидерские качества.

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