Оптическая иллюзия покажет, кто вы - творческая личность или прагматик

Оптические иллюзии могут стать отличным способом узнать о себе больше. Они способны многое рассказать о личности и о том, как работает мозг. И хотя все подобные тесты различны, понимание того, что у вас может быть выражена определенная черта характера, может помочь лучше понять свои собственные поведенческие модели.
Новая оптическая иллюзия, опубликованная пользователем @picpsy в TikTok, предлагает разобраться, какая часть мозга развита больше - левая или правая.
Смотрите видео - Тест на определение типа личности:
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Если первое, что вы видите, — это голова тигра, значит, что ваше левое полушарие мозга более активно, чем правое. Такие люди очень искусны в анализе, организованы и целеустремленны".
Сталкиваясь с проблемами, вы, как правило, остаетесь объективным, логичным и точным. Однако, поскольку вы много обдумываете каждое решение, вы можете показаться упрямым и твердым. Таким людям рекомендуется оставаться скромными и учитывать мнение других людей при принятии решений.
Если первой вы заметили висящую обезьяну, это говорит о том, что, скорее всего, вы творческий человек, полный инновационных идей. Сталкиваясь с проблемами, вы больше полагаетесь на интуицию, чем на критическое мышление.
Для вас путешествие важнее пункта назначения. Вы не боитесь совершить ошибку и извлечь из нее урок. Будучи от природы мечтателем, вы часто погружаетесь в собственные иллюзии.
Ранее Главред предлагал при помощи теста по картинке определить, имеете ли вы лидерские качества.
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