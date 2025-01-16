Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

Анна Косик
16 января 2025, 04:53
7
В украинском языке есть много вежливых форм, которые позволяют обращаться к незнакомцам, при этом не ошибаясь.
Украинский язык, толпа
Важно понимать, когда уместно обращаться "пан" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно обращаться к замужней и незамужней женщине
  • К каким мужчинам можно обращаться "пан"

В украинском языке есть немало обращений, но не все правильно их используют. Особенно это касается вежливой формы обращений. Украинский журналист и музыкант Аль Шаер Рами в TikTok рассказал о самых популярных ошибках.

Главред узнал, что они касаются использования слов "пан" и "пані", ведь не ко всем так можно обратиться - нужно учитывать определенные нюансы.

видео дня

"Первое и самое главное - прекратите в общественных местах к незнакомцам обращаться "дівчино", "жіночко", "жінко" и тем более "женщина". Такой тип маркировки является продуктом несуществующего союза", - отметил музыкант.

Вместо этого он предлагает взять на вооружение вежливую форму "пані", но следует помнить, что ее допустимо употреблять к замужним женщинам. А вот к незамужним женщинам можно обращаться "панно", "панночка", "панянка", "пануся".

Смотрите видео, как правильно употреблять слова "пан" и "пані":

@show_rami

А вы знали? Если нет, с вас репост ??

♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

"С мужчинами еще проще - к женатому казаку обращаемся "пан" и к парню также можно обращаться "пан", однако когда-то к холостым употреблялась утерянная форма "панич"", - пояснил журналист.

Ранее Главред писал, что ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает фразеологизм "стріляний горобець".

Накануне также Ольга Багний рассказала, что такое шквиря, ведь мало кто объяснит термин, который обозначает известное явление.

Больше новости о правилах украинского языка:

Кто такой Аль Шаер Рами?

Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

01:20Украина
"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебаза

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебаза

00:28Мир
Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

Последние новости

04:53

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

04:30

Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

03:54

"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 годуВидео

03:31

Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

03:03

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицыВидео

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
02:00

Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

01:52

IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

01:20

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

Реклама
00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

00:28

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебазаВидео

00:10

Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

15 января, среда
23:47

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

23:19

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:17

Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

22:34

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:28

Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?мнение

22:16

"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

22:03

Орбакайте показала высокого мужа-красавца

22:00

"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Реклама
22:00

Массированный удар по Украине и обмен пленных: главные новости Украины (дайджест)

21:34

Обстрел Банковой 1 января: украинцев просят помочь с ремонтом Дома писателей

21:26

Прыгала и расставляла ноги: путинистка Распутина опозорилась на сценеВидео

21:11

Израиль и ХАМАС договорились завершить войну в секторе Газа – СМИ

21:08

Главный страх Лукашенко: названа причина активизации войск Беларуси на границеВидео

21:01

Россияне пытались прорваться на Сумщине: в DeepState раскрыли подробности

20:55

Анджелина Джоли, дети и арбуз: как проводит время звездное семейство

20:16

Важное правило, чтобы не навредить: какую воду заливать в утюг

19:59

Без порога 150 евро: на посылки с иностранных маркетплейсов хотят ввести налог

19:49

"Нужны уступки": кандидат в госсекретари США рассказал, как завершить войнуВидео

19:39

США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

19:18

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

18:58

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:46

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправят в февралеВидео

18:36

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

18:26

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

17:43

24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

17:40

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

17:39

Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

17:34

Когда будет следующий ракетный удар РФ по Украине - прогноз эксперта

Реклама
17:20

Беларусь может стать "разменной монетой": названа цель РФ на мирных переговорахВидео

17:20

Выбили козыри из рук Кремля: как Украина изменила правила игры на Курщине - Ягун

17:14

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

17:11

Почему в пачках от чипсов так много воздуха: эксперты указали на нюанс

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять