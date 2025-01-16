Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

В украинском языке есть много вежливых форм, которые позволяют обращаться к незнакомцам, при этом не ошибаясь.

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Важно понимать, когда уместно обращаться "пан" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно обращаться к замужней и незамужней женщине

К каким мужчинам можно обращаться "пан"

В украинском языке есть немало обращений, но не все правильно их используют. Особенно это касается вежливой формы обращений. Украинский журналист и музыкант Аль Шаер Рами в TikTok рассказал о самых популярных ошибках.

Главред узнал, что они касаются использования слов "пан" и "пані", ведь не ко всем так можно обратиться - нужно учитывать определенные нюансы.

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"Первое и самое главное - прекратите в общественных местах к незнакомцам обращаться "дівчино", "жіночко", "жінко" и тем более "женщина". Такой тип маркировки является продуктом несуществующего союза", - отметил музыкант.

Вместо этого он предлагает взять на вооружение вежливую форму "пані", но следует помнить, что ее допустимо употреблять к замужним женщинам. А вот к незамужним женщинам можно обращаться "панно", "панночка", "панянка", "пануся".

Смотрите видео, как правильно употреблять слова "пан" и "пані":

"С мужчинами еще проще - к женатому казаку обращаемся "пан" и к парню также можно обращаться "пан", однако когда-то к холостым употреблялась утерянная форма "панич"", - пояснил журналист.

Ранее Главред писал, что ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает фразеологизм "стріляний горобець".

Накануне также Ольга Багний рассказала, что такое шквиря, ведь мало кто объяснит термин, который обозначает известное явление.

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Кто такой Аль Шаер Рами? Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".

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