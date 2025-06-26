Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

Марина Иваненко
26 июня 2025, 21:25
43
Как отмыть ванну быстро и эффективно: лайфхак, как очистить ванну даже со слоем ржавчины и налета.
Как очистить старую ванну до белого?
Как очистить старую ванну до белого? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как очистить очень грязную ванну
  • Как очистить застарелый налет

Новая ванна всегда белоснежная, однако сохранить ее в таком состоянии удается не надолго. Причинами многослойных загрязнений становятся низкое качество воды и регулярное пользование. Главред расскажет, как отмыть даже очень грязную ванну.

Ужасное "наследие" и первое впечатление

На YouTube-канале "Pani Ashel" женщина делится собственным опытом очистки крайне загрязненной ванны, которую она получила в наследство от предыдущих жильцов. Вид ванны - шокирующий: много грязи, ржавчины и известкового налета, который настолько въелся, что поверхность давно потеряла свой цвет и блеск. Женщина сразу предупреждает: процесс будет совсем не легкий, но результат того стоит.

видео дня

Самые проблемные участки: где оседает грязь

Сначала она тщательно осматривает ванну и оценивает масштаб загрязнений. Хуже всего выглядят участки вокруг слива и в местах стекания воды - именно там скопилось больше всего ржавчины и мыльного налета. Даже невооруженным глазом видно, что ванну давно не мыли.

Выбор средств: между народными методами и химией

После осмотра автор видео переходит к подбору средств. Она объясняет, что будет использовать как бытовые, так и специализированные чистящие средства: хозяйственное мыло, средство против ржавчины и известкового налета, а также щетки, губки, перчатки и даже шпатель. Женщина подчеркивает важность выбора безопасной химии, чтобы не повредить эмаль.

Время действовать: как работают средства на практике

Процесс очистки начинается с нанесения моющего средства на поверхность ванны. Время действия - 10-15 минут. За это время химия размягчает загрязнения, и в некоторых местах грязь буквально стекает сама, что позволяет избежать чрезмерного механического трения, способного повредить эмаль.

Щетка, шпатель и терпение: механическая очистка

Следующий этап - механическая очистка. В ход идет щетка для круговых движений и шпатель для удаления застарелого налета. Особое внимание женщина уделяет тщательной промывке, чтобы избежать остатков химии, которые могут негативно повлиять на покрытие ванны.

Финальная очистка и полировка

После того как основная часть грязи удалена, женщина повторно очищает поверхность - на этот раз мягкой губкой и теплой водой. Это помогает убрать остатки моющих средств и вернуть ванне естественный блеск. В завершение она протирает ванну сухой тканью, чтобы избежать следов от воды.

Результат впечатляет: ванна как новая

Результат потрясающий. Ванна, которая в начале видео выглядела полностью непригодной для пользования, теперь имеет чистую светлую поверхность, блеск и свежий вид.

Мотивация для каждого: ничего не потеряно

В финале женщина призывает не бояться сложных задач. Даже очень заброшенные вещи можно вернуть к жизни - стоит лишь приложить немного терпения и усилий.

Вас может заинтересовать:

Pani Ashel", - что это за ресурс?

Канал "Pani Ashel", принадлежит украинскому контент-мейкеру, публикующему бытовые лайфхаки, советы по уборке и хозяйствованию. Канал имеет практическую ориентацию, а сам контент - без лишней "глянцевости", максимально реалистичный и полезный в повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванна уборка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:23Война
Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:54Война
Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

21:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Последние новости

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветения

22:25

Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

22:23

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:22

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

22:02

"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - ДаниловИран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов
21:54

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:53

Что обязательно нужно сделать 27 июня: очень строгие приметы

21:38

"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

21:36

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

Реклама
21:25

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

21:16

До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля

20:57

"Пойдешь следом": священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окнаВидео

20:24

США готовятся передать новые ЗРК Patriot - сколько систем ПВО получит Украина

20:18

"Ослепили" россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуостровеВидео

20:08

Секреты чистоты: как отмыть кухонную вытяжку от жира

20:04

Дожди и грозы накрывают страну: где будет солнечная и жаркая погода

19:51

Украинское "Пекло" вышло на охоту: СМИ узнали результат удара ракеты-дронаВидео

19:24

Кто такие чумаки и зачем им столько соли: малоизвестные факты соляного путиВидео

19:10

Подвалы не спасают от ударов по Украине или больше жути в массымнение

19:09

Листья салата останутся свежими надолго: как их хранить в холодильнике

Реклама
18:59

Невозможно сдержать слез: первые эмоции военных после возвращения из пленаВидео

18:55

Ловушка из СССР: в одном из городов Украины возвели радиоактивный дом, что известноВидео

18:36

ИИ и новое возрождение: украинская рок-группа рассказала о личных битвах

18:31

"Второй хлеб" становится доступнее: в Украине снижаются цены на ключевой продукт

18:21

Как заморозить кабачки: эксперт раскрыл простой секрет

17:28

Страшнее мухомора и есть в каждом лесу: какой самый опасный гриб УкраиныВидео

17:25

Путинские олигархи взбунтовались из-за риска банкротства "оборонки": данные СВР

17:20

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

17:17

"Возникли сложности": Михаила Боярского срочно госпитализировали

17:13

РФ модернизировала "Шахеды" - Игнат объяснил, к чему должна готовиться Украина

17:13

Оптимистического ничего нет: сколько лет еще продлится война в Украине

17:05

Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и РФ - кого удалось вернутьФото

16:33

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с девушкой в аэропорту за 41 сек

16:20

Доллар стремительно падает, евро взлетел до нового рекорда: курс валют на 27 июня

16:14

Вкладчикам украинского банка прекратили возвращать вклады: учреждение было ликвидировано

16:07

Уже официально: легенда "Динамо" и сборной Украины анонсировал завершение карьеры

15:58

"Уже в школу идет": Леся Никитюк показала новое фото с сыном

15:49

Доллар и евро на пороге скачка: как изменится курс валют уже с понедельника

15:35

В фольге или в контейнере: как лучше всего сохранить укроп на зиму

15:32

"Не игнорируйте тревоги": украинцев предупредили о угрозе новой массированной атаки

Реклама
15:03

Как правильно сказать на украинском "беруші": языковед поразила ответом

14:54

Будут готовы уже через 3 часа: шикарный рецепт малосольных огурцовВидео

14:50

Россияне уже близко, ситуация ухудшается: что происходит возле Днепропетровщины

14:49

Сочится: Киркоров с жуткой рукой появился в бутике

14:48

Популярный украинский шоумен назвал артистов, которых считает легендами

14:40

Будут купаться в деньгах: три знака зодиака разбогатеют в июле 2025 года

14:38

Ефремов не пьет и пересел с авто на самокат: чем занят артист после колонии

14:32

У украинцев ухудшилось отношение к Порошенко до рекордных 80% недоверия - исследование

14:19

Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений: при чем здесь доверие к банкам

13:56

В 100 гривен можно уложиться: в Украине изменились цены на популярные продукты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять