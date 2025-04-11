"Піти за хлібом" или "по хліб": учитель объяснила, как правильно говорить на украинском

Довольно часто при употреблении такого словосочетания встречается ошибка.

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Как правильно говорить на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "піти за хлібом" или "піти по хліб"

Какой ошибки стоит избегать

Когда мы рассказываем кому-то, что планируем сходить в магазин, чтобы приобрести хлеб, нередко можем случайно употреблять ошибочный вариант известной речевой конструкции. В таком случае некоторые говорят "піти за хлібом", а некоторые - "піти по хліб", но на самом деле только один из этих вариантов правильный.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно говорить в таком случае.

"А вы также употребляете предлог "за" в таких конструкциях: "сходи за хлібом", "пішла за дитиною", "поїхав за подарунком". Если да, то никогда этого не делайте! Предлог "за" здесь неуместен, потому что он указывает на направление движения", - отметила учитель.

Она объяснила, что "сходити за хлібом" - это как будто идет хлеб, а позади него идете вы, потому что это направление движения.

"А правильно употреблять предлог "по", потому что именно он указывает на цель движения, с какой целью вы пошли или поехали. Итак, правильно говорить: "сходи по хліб", "пішла по дитину", "поїхав по подарунок", - пояснила учитель.

Смотрите видео с объяснением учителя:

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учитель объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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