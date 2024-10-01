Почему на новых футболках появляются крошечные дырки: в Сети удивили причиной

Многие видели маленькие дырки на одежде, но мало кто знает истинную причину их появления.

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Почему на футболках постоянно появляются маленькие дырки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Mrs Hinch Cleaning Tips, reddit.com

Одна женщина обратила внимание, что на футболках ее мужа постоянно появляются маленькие дырки, особенно в зоне пупка. Чтобы разобраться, в чем дело, она опубликовала свой запрос в популярной группе, посвященной домашним лайфхакам и уборке. В заметке она отметила, что даже на новых футболках ее мужа уже через несколько дней возникают эти дырочки, хотя другая одежда остается неповрежденной, пишет Mirror.

Пользователи соцсетей быстро откликнулись на ее запрос. Некоторые также были озадачены этой проблемой. Одним из первых предположений, которое высказали в комментариях, было то, что дырки могут появляться из-за пряжек ремней или молнии на брюках.

Другие пользователи также поддержали это мнение, подтверждая, что подобные проблемы часто возникают из-за трения одежды о металлические элементы. Они отметили, что даже незначительное трение, которое возникает во время ношения ремня или застегивания брюк, может быстро повредить тонкую ткань футболок.

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По словам стилиста Элисон Гэри, трение о пуговицы, заклепки и молнии на джинсах является основной причиной появления дыр. В своем блоге Wardrobe Oxygen она объяснила, что такие дырочки обычно появляются из-за взаимодействия ткани с металлическими элементами на одежде, особенно во время работы за столом или ношения тяжелых сумок через плечо. Из-за воздействия тепла тела, время и стирки эти повреждения становятся еще более заметными.

Для предотвращения возникновения таких дырочек Элисон Гэри советует заправлять футболку в брюки, даже частично, чтобы уменьшить контакт ткани с металлическими деталями. Еще одним вариантом может быть использование ремней без металлических пряжек или ношение одежды с менее агрессивными застежками.

Итак, маленькие дырочки на футболках - это не результат действия насекомых или дефекта ткани, а просто следствие трения о металлические детали одежды, которые постепенно изнашивают ткань в конкретных местах.

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