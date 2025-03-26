Почему нельзя говорить Маша, Ксюша, Наташа и Даша: учитель указала на ошибку

На самом деле неправильно употреблять такие варианты этих распространенных имен.

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Почему нельзя говорить Маша, Ксюша, Наташа и Даша/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "Маша", "Ксюша" и "Даша"

Какие варианты этих имен лучше использовать

Нередко можно услышать, как в украинском языке употребляют такие уменьшительно-ласкательные варианты имен, как "Маша", "Даша", "Ксюша", "Ириша" и т.п. Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Вместо таких вариантов этих имен нужно употреблять другие благозвучные варианты. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"А как вы называете своих дочерей на украинском? Правда же, не "Катюша", "Іриша", "Ксюша", "Маша", "Наташа" і "Даша"?", - отметила учительница, подчеркнув, что так говорить неправильно.

Она рассказала, какие варианты этих имен можно употреблять.

"Не "Катюша", а "Катруся, Катря, Катеринка". Не "Іриша", а "Іруся, Іринка, Орися, Оринка". Не "Ксюша", а "Ксенія". Не "Наташа", а "Ната", "Наталка", "Наталя". Не "Маша", а "Маруся", "Марічка", "Марійка". Не "Даша", а "Дара", "Даруся", "Дарця". Хорошие украинские девушки, замечательные украинские имена", - отметила Чернышева.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "Маша", "Ксюша", "Наташа" и "Даша":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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