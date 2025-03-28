Почему нельзя говорить "на Україні": учительница призвала избегать серьезной ошибки

На самом деле так говорить неправильно - стоит избегать такой ошибки.

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Почему нельзя говорить "на Україні"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "на Україні"

Как правильно говорить

Сочетание слов "на Україні" употреблять неправильно. Когда мы говорим об Украине, то правильно будет употреблять наречие "в".

Каким именно правилом нужно руководствоваться, употребляя наречия со словом "Україна", объяснила учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Почему неправильно говорить "на Україні", а надо говорить "в Україні" или "їду в Україну"? Да потому, что правило есть такое, что в местном падеже предлоги У и В употребляются с государствами. Украина же государство! Вы не будете со мной спорить? Так вот, "в Україні, в Німеччині, в Індії", - отметила Чернышова.

А вот с регионами употребляется предлог "на" в местном падеже: "на Львівщині, на Поділлі, на Дніпропетровщині".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "на Україні":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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