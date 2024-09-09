Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

Не многие знают, что за этим выражением скрывается гораздо более глубокий и неожиданный смысл.

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Почему нельзя говорить "земля пухом" / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Фраза "Пусть земля тебе будет пухом" широко известна как прощальные слова, которые часто говорят на похоронах в память об умершем. Однако не многие знают, что за этим выражением скрывается гораздо более глубокий и неожиданный смысл.

Почему нельзя говорить "Пусть земля тебе будет пухом"? Разберемся в этом вопросе.

Исторические корни фразы

Эта фраза пришла к нам из древнего Рима. Латинское выражение "Sit tibi terra levis", что в переводе означает "Пусть земля тебе будет легкой", использовалось как эпитафия для умерших. Однако многие филологи и историки утверждают, что эта фраза в римской традиции имела негативный подтекст и могла быть настоящим проклятием, говорят в Храме Святого Спиридона Тримифунтского в городе Днепр.

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Одним из источников, в котором упоминается эта фраза, является творчество древнеримского поэта Марка Валерия Марциала. В его произведениях встречается выражение, где земля, символизирующая покой, должна быть мягкой, чтобы собаки могли вырыть кости умершего.

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Именно в таком контексте эта фраза воспринимается как проклятие: "Пусть земля тебе будет пухом, и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли выкопать твои кости".

Это выражение могло быть использовано на надгробиях тех, кого ненавидели или презирали при жизни.

Почему нельзя говорить "Пусть земля тебе будет пухом" с христианской точки зрения?

С точки зрения православного христианства, фраза "Пусть земля тебе будет пухом" является языческим выражением, и ее использование в контексте христианских традиций считается неподобающим. Христианство учит, что после смерти душа человека покидает тело и отправляется на суд Божий, а затем обретает вечное спасение или наказание. Таким образом, пожелание "легкости земли" противоречит христианскому учению о судьбе души.

Православные христиане прощаются с умершими, молясь за упокой души и прося Бога даровать усопшему Царствие Небесное. Вместо выражения "Пусть земля ему будет пухом" можно сказать: "Царствия Небесного!" или "Покойся с миром!", что соответствует христианским канонам.

Важно помнить, что говорить о религиозных традициях нужно с тактом, особенно в моменты траура. Если кто-то произнес фразу "Пусть земля ему будет пухом", не стоит исправлять его в момент скорби. Лучше выбрать подходящее время для обсуждения, чтобы деликатно рассказать о том, что эта фраза имеет языческие корни и не является традиционной в христианстве.

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