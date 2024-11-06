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Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы

Анна Косик
6 ноября 2024, 16:09
243
Отключение света сейчас - не новинка для украинцев, живших в 90-е годы. Временное отключение электроэнергии было обыденностью для многих.
Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы
Почему раньше отключали свет знают не все украинцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Из-за чего в Украине начался энергетический кризис
  • Почему работа энергосистемы в 90-е напоминала "тахикардию"
  • Для чего в Украине вводили веерные отключения

Период с октября 2022 года по сегодня - не первый, когда были веерные отключения в Украине. Хотя после распада Советского Союза Украина получила в наследство один из самых мощных в мире энергетических комплексов, сложные политические и экономические вызовы быстро подтолкнули страну к энергетическому кризису.

Как сообщает "Экономическая правда", это стало причиной того, почему раньше отключали свет в Украине. В первые годы независимости украинская экономика стремительно ухудшалась. Промышленное производство падало, рос внешний долг, а в 1993 году Украина имела самый высокий в мире уровень инфляции, пишет Главред.

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Приходили в упадок целые отрасли: сельское хозяйство, химическая промышленность, машиностроение и легкая промышленность. Из-за этого предприятия не могли оплачивать электроэнергию, накапливались долги, а энергетический сектор потерял возможность закупать топливо для электростанций.

Вследствие этого начались перебои с поставками электроэнергии, что впоследствии привело к вынужденным отключениям. Добавили "масла в огонь" и забастовки шахтеров и работников атомных электростанций из-за задержек и отсутствия зарплат.

Снижение запасов угля и других ресурсов привело к тому, что электростанции работали "с колес", то есть использовали минимальные остатки топлива, которое поставлялось в последний момент.

Это привело к состоянию, когда работа энергосистемы начала напоминать "тахикардию": частота электрического тока, которую необходимо было поддерживать на уровне 50 Гц, падала до опасных показателей, таких как 49,3-49,2 Гц, что ставило систему на грань коллапса.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Чтобы сохранить стабильность системы, энергетики были вынуждены отключать электроэнергию для крупных потребителей и предприятий, а впоследствии и для населения. Поэтому в 1999 году начали действовать так называемые веерные отключения, предусматривающие временное отключение электроэнергии на несколько часов.

Эти отключения стали обыденностью для украинцев, и только зимой 2000-2001 годов ситуация стабилизировалась благодаря возвращению к денежным расчетам и отказу от бартерных схем, что позволило обеспечить топливом электростанции.

Что такое веерные отключения электроэнергии?

Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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свет Советский Союз отключения света
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