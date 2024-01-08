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Почему в США нет ЗАГСов: как там регистрируют брак

Сергей Кущ
8 января 2024, 09:13
Специфика бракосочетания в США включает в себя интересные детали, о которых мы и расскажем.
Почему в США нет ЗАГСов
Почему в США нет ЗАГСов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все мы привыкли, что самый романтичный момент между молодыми происходит во время регистрации брака в ЗАГСе, но в США нет специализированных учреждений, где люди связывают себя узами брака.

Мы расскажем об интересных моментах, которые стоит знать, если вы решите сделать свой брак официальным в Америке.

Расписываются везде, где только можно

В отличие от многих стран, в США брак можно заключить в различных местах, таких как мэрия или суд. Нет обязательного посещения специального учреждения, и это придает процессу особый характер. В США также распространены выездные церемонии. Церемонию проводит специальный человек. Описание такого человека зависит от законов штата.

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Так некоторые штаты разрешают друзьям молодоженов получить разрешение и провести регистрацию брака. А в Колорадо церемонию может провести один из молодожен.

Что нужно для регистрации брака в США?

Перед свадьбой необходимо получить разрешение от органа, где планируется брак. Это служит для проверки различных факторов, таких как семейное положение, возраст, наличие всех необходимых документов и другие аспекты. После одобрения пара должна пожениться в установленный срок, который может варьироваться от нескольких дней до года.

Возрастные особенности

В разных штатах США установлены разные возрастные ограничения для брака. Это может варьироваться от 17 до 21 года. Свидетельства о браке подписывают молодожены, два свидетеля и регистратор. Процесс является более формальным, чем в некоторых других странах.

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