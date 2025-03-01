Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причины

Вы узнаете:
- Почему весной белят стволы деревьев
- От чего такая процедура может защитить деревья
Весной многие садоводы белят деревья. Пока нет однозначного мнения относительно того, действительно ли эта процедура является полезной и эффективной. Некоторые считают, что такие действия бесполезны, некоторые же убеждены, что побелка поможет защитить деревья весной от вредителей, перепада температур и солнечных ожогов.
На YouTube-канале "Украинец Я" рассказали, для чего весной белят стволы деревьев и какую пользу это может принести.
Автор канала объяснил, что кора является защитной оболочкой растений, которая принимает на себя все неблагоприятные изменения окружающей среды - колебания температуры, слишком яркое солнце, резкий холодный ветер, мороз, нашествие вредителей, зубы грызунов и другие невзгоды. От такой нагрузки кора грубеет, трескается и отслаивается.
"Сравнить гладкую кожу молоденького деревца и растрескавшуюся, жесткую поверхность взрослого или старого дерева. Именно потому, что кора растения получает удар первой, необходимо следить за состоянием ее здоровья", - отметил он.
Садовник объяснил, что процедура побелки деревьев направлена на эффективную защиту коры деревьев:
- от зимних и весенних ожогов, когда отсутствующая листва делает ствол и ветви уязвимыми к солнечным лучам,
- от перепада температур, что приводит к потрескиванию коры,
- от воздействия морозов,
- от насекомых вредителей, поселяющихся в коре дерева.
"Вот все эти проблемы, все эти проблемы ствола и коры мы будем решать путем побелки деревьев", - подытожил он.
Смотрите видео о том, почему весной белят стволы деревьев:
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