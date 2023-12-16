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Подарки, которые никогда нельзя дарить: как не попасть в неловкую ситуацию

Руслана Заклинская
16 декабря 2023, 03:14
Подарки - это выражение любви, но не все подарки приятны. По приметам, существует ряд предметов, которые нельзя дарить, поскольку они могут принести несчастье.
Подарки, которые никогда нельзя дарить: как не попасть в неловкую ситуацию
Какие подарки нельзя дарить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Подарок - это знак внимания и любви. Он должен быть сделан с любовью и вниманием к тому, кому его дарят. Если подарок не соответствует этим критериям, то он вряд ли будет приятным для получателя.

Как понять, что подарок не от души

Есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что подарок не от души:

  • Подарок не отвечает интересам или потребностям получателя. Например, если вы любите читать, а вам подарили набор для игры в шахматы, то это может означать, что даритель не знал, что вам подарить, или что он не очень заботится о ваших интересах.
  • Подарок не соответствует ситуации. Например, если вы получили подарок на День рождения, который обычно дарят на Новый год, это может означать, что даритель не особо задумывался о вашем подарке.
  • Подарок дешевый или некачественный. Это также может быть признаком того, что даритель не прилагал усилий, чтобы выбрать что-то хорошее.
  • Подарок не имеет личного характера. Если подарок можно купить в любом магазине, это может означать, что даритель не вложил в него частичку себя.

Какие подарки плохие

Плохие подарки – это те, которые свидетельствуют о невнимательности к интересам и потребностям получателя. Считается неприемлемым дарить уже использованные вещи, подарки с явными признаками дешевизны или предметы, которые могут обидеть получателя (например, косметика с антивозрастным эффектом).

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Как реагировать на плохой подарок

Если вы получили плохой подарок, важно реагировать на него правильно. Не стоит портить настроение себе и дарителю, обижаясь или критикуя подарок. Лучше вежливо поблагодарить дарителя и сказать, что вы цените его внимание.

Вы также можете попытаться найти положительные стороны подарка. Например, если вы получили подарок, который не соответствует вашим интересам, вы можете попробовать подарить его кому-то другому.

Если же вы не можете найти никаких положительных сторон подарка, то вы можете избавиться от него одним из таких способов:

  1. Вы можете отдать подарок кому-то другому.
  2. Вы можете обменять подарок на что-то другое.
  3. Вы можете продать подарок.
  4. Вы можете просто выбросить подарок.

Какие подарки нельзя дарить по приметам

По приметам, существует ряд подарков, которые нельзя дарить. К ним относятся:

Кинжал или нож. Он считается символом разлуки или даже смерти. Нож не рекомендуется дарить, поскольку считается, что они могут "резать" отношения.

Часы. Считаются символом быстрого ухода. По поверьям, если подарить часы, то можно разойтись или испортить отношения с человеком.

Пустой кошелек, тележка или корзина. Это считается символом бедности.

Зеркало. Во многих культурах зеркало считается плохим символом и может ассоциироваться со злом или несчастьем. По некоторым убеждениям, даря зеркало, можно "отразить" отношения с лицом, которому его дарят.

Свечи. Представления связанные со свечами включают символику смерти или скорби. В некоторых случаях они могут ассоциироваться с определенными религиозными или обрядовыми практиками, что не всегда отражает интересы получателя.

Как правильно избавиться от ненужного подарка

Если подарок вам не нравится или не отвечает интересам, стоит рассмотреть различные способы его использования или отдать его кому-то, кто ценит эту вещь. Также можно подумать о благотворительности, обмене или перепродаже, таким образом подарок непременно найдет свое место.

Важно помнить, что подарок - это лишь знак внимания. Он не должен определять ваши отношения с дарителем. Если вы получили плохой подарок, то не стоит принимать это на свой счет. Просто вежливо поблагодарите дарителя и избавьтесь от подарка так, чтобы он не мешал вам.

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