Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Запорожский легкоатлет покорил мировую арену, но его карьеру сломала советская система.

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Власти СССР в погоне за успехом опорочили жизнь украинца / Коллаж: Главред, фото: вырезка из советской газеты, скриншот из видео

Вы узнаете:

Кто из украинцев первый установил мировой рекорд в прыжках в высоту

Почему в СССР начали давить на Ященко

Что случилось с Ященко

В 2024 году украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту на 2,10 метров. Однако мало кто знает, что до нее во времена СССР был еще один мировой рекордсмен в этой дисциплине из Запорожья.

Главред узнал, что речь идет о Владимире Ященко - спортсмене, который покорил мировую арену благодаря невероятному таланту, но чья карьера и жизнь были разрушены под давлением советской системы.

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Ященко называли "летучим парнем", звездой легкой атлетики Советского Союза, однако вместо триумфа он потерпел трагедию, которая ярко продемонстрировала равнодушие советской власти к судьбе отдельных людей.

Как пишет Википедия, Владимир Ященко родился 12 января 1959 года в Запорожье. Его спортивная карьера началась еще в школьные годы, когда тренеры заметили необычную упругость и координацию юноши. Уже в 17 лет он стал настоящей сенсацией легкой атлетики, соревнуясь в прыжках в высоту.

В 1977 году на матче юниоров в Тбилиси Ященко установил свой первый мировой рекорд, прыгнув на высоту 2,33 метра. Этот результат сделал его самым молодым мировым рекордсменом в истории прыжков в высоту.

В следующем году он улучшил свой рекорд, преодолев 2,34 метра в помещении, а затем - 2,35 метра на открытом воздухе. Власть Советского Союза, для которой спортивные достижения на международной арене были одним из приоритетов, не могла не воспользоваться талантом украинского спортсмена.

Ященко стал объектом гордости в СССР, однако со временем на него начали давить и заставляли выступать на многочисленных соревнованиях, несмотря на его физическое состояние. Травмы, которые должны были лечиться, игнорировались, как и необходимость восстановления. Ведь для советской власти главными были кратковременные победы, а не сам легкоатлет.

Поэтому уже в 1979 году Ященко получил серьезную травму колена. Операция была неизбежной, но и после нее он не получил должной реабилитации. Он спортсмена и дальше требовали быстрого возвращения на арену, что привело к повторным травмам. Это и разрушило спортивную карьеру украинца окончательно.

Все попытки вернуться в спорт Владимира были неудачными, из-за чего в 1983 году он завершил свою карьеру, а затем начал злоупотреблять алкоголем. Плохое физическое и психологическое состояние, а также отсутствие какой-либо поддержки привели к его смерти в возрасте всего 40 лет.

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