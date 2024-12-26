Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Вы узнаете:
- Кто из украинцев первый установил мировой рекорд в прыжках в высоту
- Почему в СССР начали давить на Ященко
- Что случилось с Ященко
В 2024 году украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту на 2,10 метров. Однако мало кто знает, что до нее во времена СССР был еще один мировой рекордсмен в этой дисциплине из Запорожья.
Главред узнал, что речь идет о Владимире Ященко - спортсмене, который покорил мировую арену благодаря невероятному таланту, но чья карьера и жизнь были разрушены под давлением советской системы.
Ященко называли "летучим парнем", звездой легкой атлетики Советского Союза, однако вместо триумфа он потерпел трагедию, которая ярко продемонстрировала равнодушие советской власти к судьбе отдельных людей.
Как пишет Википедия, Владимир Ященко родился 12 января 1959 года в Запорожье. Его спортивная карьера началась еще в школьные годы, когда тренеры заметили необычную упругость и координацию юноши. Уже в 17 лет он стал настоящей сенсацией легкой атлетики, соревнуясь в прыжках в высоту.
В 1977 году на матче юниоров в Тбилиси Ященко установил свой первый мировой рекорд, прыгнув на высоту 2,33 метра. Этот результат сделал его самым молодым мировым рекордсменом в истории прыжков в высоту.
В следующем году он улучшил свой рекорд, преодолев 2,34 метра в помещении, а затем - 2,35 метра на открытом воздухе. Власть Советского Союза, для которой спортивные достижения на международной арене были одним из приоритетов, не могла не воспользоваться талантом украинского спортсмена.
Ященко стал объектом гордости в СССР, однако со временем на него начали давить и заставляли выступать на многочисленных соревнованиях, несмотря на его физическое состояние. Травмы, которые должны были лечиться, игнорировались, как и необходимость восстановления. Ведь для советской власти главными были кратковременные победы, а не сам легкоатлет.
Поэтому уже в 1979 году Ященко получил серьезную травму колена. Операция была неизбежной, но и после нее он не получил должной реабилитации. Он спортсмена и дальше требовали быстрого возвращения на арену, что привело к повторным травмам. Это и разрушило спортивную карьеру украинца окончательно.
Все попытки вернуться в спорт Владимира были неудачными, из-за чего в 1983 году он завершил свою карьеру, а затем начал злоупотреблять алкоголем. Плохое физическое и психологическое состояние, а также отсутствие какой-либо поддержки привели к его смерти в возрасте всего 40 лет.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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