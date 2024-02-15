Рассада капусты будет крепкая, как деревья - помогут обычные бутылки

Выращивание крепкой рассады капусты может показаться сложной задачей, особенно для тех, кто привык покупать ее на базаре. Однако, следуя нескольким простым секретам, вы сможете получить отличные результаты прямо в домашних условиях.
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Когда сажать рассаду капусты?
Идеальные крепкие саженцы капусты получаются, если начать выращивание в теплице уже в середине апреля. Важно выбрать правильный момент, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для роста.
Сажать семена можно как прямо в грунт, так и в специальные деревянные ящики. Это предоставляет вам гибкость и возможность выбора оптимального метода в зависимости от ваших условий.
Как сделать, чтобы не замерзла рассада?
Один из ключевых моментов - обеспечить рассаде дополнительную защиту от холодов. Поставьте над капустой дуги и натяните укрывной материал. Этот простой шаг создает двойную защиту, сохраняя тепло и обеспечивая оптимальные условия для роста.
Еще один удивительный секрет - использование пластиковых бутылок, наполненных водой. Разместите их на грунт - днем они будут нагреваться от солнечных лучей, а ночью отдавать тепло и прогревать почву. Этот метод создает благоприятные условия для роста рассады.
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