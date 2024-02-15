Рассада капусты будет крепкая, как деревья - помогут обычные бутылки

Идеальные крепкие саженцы капусты получаются, если начать выращивание в теплице уже в середине апреля.

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Как сажать рассаду капусты / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выращивание крепкой рассады капусты может показаться сложной задачей, особенно для тех, кто привык покупать ее на базаре. Однако, следуя нескольким простым секретам, вы сможете получить отличные результаты прямо в домашних условиях.

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Когда сажать рассаду капусты?

Идеальные крепкие саженцы капусты получаются, если начать выращивание в теплице уже в середине апреля. Важно выбрать правильный момент, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для роста.

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Сажать семена можно как прямо в грунт, так и в специальные деревянные ящики. Это предоставляет вам гибкость и возможность выбора оптимального метода в зависимости от ваших условий.

Как сделать, чтобы не замерзла рассада?

Один из ключевых моментов - обеспечить рассаде дополнительную защиту от холодов. Поставьте над капустой дуги и натяните укрывной материал. Этот простой шаг создает двойную защиту, сохраняя тепло и обеспечивая оптимальные условия для роста.

Еще один удивительный секрет - использование пластиковых бутылок, наполненных водой. Разместите их на грунт - днем они будут нагреваться от солнечных лучей, а ночью отдавать тепло и прогревать почву. Этот метод создает благоприятные условия для роста рассады.

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