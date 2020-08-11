Ребенок не спит: педиатры поделились лайфхаками

Есть некоторые общие рекомендации, которые помогут хотя бы подготовить почву для хорошего сна. / УНИАН

Для большинства молодых родителей это извечный вопрос: как уложить ребенка спать? Когда дело доходит до того, чтобы уложить ребенка спать - и помочь ребенку уснуть - иногда может казаться, что миссия невыполнима, особенно в первые несколько дней, недель или даже месяцев с новорожденным. Это потому, что нет двух абсолютно одинаковых младенцев, и не существует единой стратегии, подходящей для всех, когда речь идет о том, как уложить и приучить ребенка спать по ночам. Т

ем не менее, есть некоторые общие рекомендации, которые помогут хотя бы подготовить почву для хорошего сна. Читайте советы экспертов о некоторых практических способах повышения шансов ребенка (и вас) уснуть и спать.

Сколько должен спать ребенок?

"Младенцы, как правило, много спят, обычно от 14 до 18 часов в день", - говорит Эдвард Кулич, доктор медицинских наук, педиатр и консультант по вопросам детского сна из Нью-Йорка. Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем ребенок усвоит привычный режим сна. Кулич отмечает, что в первые дни "графики непостоянны, так как у детей маленький желудок, и они не могут прожить без еды более одного-четырех часов". Но к 3 месяцам, по его словам, ребенок "будет иметь тенденцию больше входить в ритм, обычно засыпая по три раза в день, а некоторые дети будут спать всю ночь".

Он определяет ночной сон, когда ребенок спит от 7 до 12 часов подряд, а это мечта любого родителя. Но как вы с ребенком дошли до этого? "Режим - ключ к успеху", - говорит Кулич. "Последовательность превыше всего. Многие методы будут работать, но ни один из них не сработает, если все в доме не применяют его последовательно", - добавляет специалист.

Как заставить ребенка заснуть?

По мере того, как ребенок растет и начинает больше осознавать свое окружение, ему легко переходить грань между осторожным любопытством и явно чрезмерной стимуляцией. В первые месяцы жизни "социальные, эмоциональные и интеллектуальные навыки младенца постепенно развиваются", - говорит Джеймс Маккенна, доктор философии, профессор антропологии в Университете Нотр-Дам и директор Лаборатории поведенческого сна матери и ребенка. "В течение этих критических лет развития новый повседневный опыт может побудить ребенка создавать новые вещи, о которых нужно беспокоиться, о которых нужно знать, о которых нужно думать и которых нужно бояться", - говорит он.

Другими словами, как и в случае с мамой (или папой), дневные стрессоры ребенка могут повлиять на ночной сон. А это значит, что малыш жаждет комфорта, который можете обеспечить только вы. Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь ребенку получить достаточно сна? Вот несколько советов о том, как облегчить сон ребенку.

Обозначьте детскую комнату для сна, а не для игр / Daily Mail

Убрать беспорядок

Обозначьте детскую комнату для сна, а не для игр. Следите за тем, чтобы вокруг детской кроватки не было игрушек и других забавных безделушек. "Отвлекающие факторы в детской кроватке сбивают ребенка с толку", - говорит Коннер Херман, эксперт по сну и соучредитель консалтинговой компании Dream Team Baby.

В одной комнате - но не в постели

Рекомендации по безопасному сну Американской академии педиатрии рекомендуют ребенку спать в одной комнате с вами в течение как минимум первых шести месяцев (и до первого года) жизни, но не в одной постели. Сон в одной комнате способствует грудному вскармливанию, который, как известно, помогает ребенку спать дольше, а также может помочь снизить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС). "Близость родителей ... очень активна и защищает", - говорит МакКенна, отмечая, что такая близость помогает регулировать дыхание ребенка, температуру и реакции нервной системы.

Держи ребенка в покое

Ребенок спит лучше всего, когда температура постоянная и прохладная - от 20 до 22 градусов. Это также означает, что ребенка не следует связывать слишком плотно: вместо тяжелой одежды одевайте ребенка слоями, чтобы вы могли соответственно регулировать температуру и уровень комфорта ребенка. "Ребенок должен носить то, во что одеты вы, чтобы ему было удобно, плюс один слой", - говорит Кулич.

"Если ребенку холодно, его следует одеть. Если он потеет, возможно, на нем много одежды. Ключевым моментом является также установка детской кроватки на правильное место. "Выберите такое место, которое не находится в непосредственной близости от вентиляционных отверстий для кондиционирования или отопления", - говорит Герман, поскольку резкие перепады температуры могут испугать и побеспокоить ребенка. Кроватку также следует поставить подальше от окон, чтобы защитить вашего малыша от сквозняков и постороннего шума.

Попробуйте пеленать

В первые месяцы жизни пеленание может помочь ребенку спать крепче и дольше. "У некоторых детей это работает в первые несколько месяцев, а у других - нет", - говорит Кулич. "Если ваш ребенок реагирует на это, отлично. Если нет, ничего страшного". И знайте, что то, что работает сейчас, может не работать завтра. "Это нормально - перестать пеленать, когда ребенок, которому это раньше нравилось, больше не реагирует на это", - говорит Кулич. "Младенческий сон, как и детство, - это движущаяся цель", - добавляет эксперт.

Успокаивайте звуком

То, что ребенок слышит (или не слышит), так же важно, как и то, что он видит или не видит. Возьмите машину для белого шума, которая поможет ребенку лучше спать, подавив шум дома, машины и другие отвлекающие звуки. Младенец начнет ассоциировать постоянный и последовательный звук со сном. Некоторые машины с белым шумом могут воспроизводить колыбельные и звуки природы, но простой белый шум вполне подойдет - он вернет ребенка в утробу матери, и что может быть более успокаивающим, чем воспоминания о животе мамы? Найдите портативную машину, чтобы воссоздать звуки детской, когда вы находитесь вдали от дома.

Приглушите свет

Свет сигнализирует ребенку о дневном времени, поэтому защита от солнца поможет ему уснуть. Фактически, уберите весь свет, который сможете. Это включает в себя и ночник - младенцы вряд ли будут бояться темноты до 18 месяцев.

Пусть малыш успокаивается

Некоторые дети учатся снова засыпать самостоятельно, в то время как другим может потребоваться тренировки сна. Это может произойти в любом возрасте старше 4 месяцев. Существует много различных методов тренировки сна, но Кулич призывает родителей воздерживаться от того, чтобы брать ребенка на руки, чтобы успокоить его, а затем снова укладывать спать. "Младенцу нужно заснуть самостоятельно, в кроватке, а не чтобы его укачивали, а потом перекладывали в кроватку", - говорит он. "Дайте ребенку немного времени, чтобы он успокоился. Не торопитесь и старайтесь не поднимать его".

Начать разделять

Как только ребенку исполнилось шесть месяцев, вы можете поработать над тем, чтобы поселить его в отдельной комнате. Кира Райан, соучредитель Dream Team Baby и соавтор книги "Сон во сне: трехкомпонентный план по приучению вашего ребенка к сну", рекомендует класть ребенка в свою комнату, по крайней мере, на один день для начала.

Ежедневный сон в одиночку также помогает ребенку (и вам) привыкнуть к разлуке - эти небольшие перерывы полезны и необходимы. Даже если ребенок спит в вашей комнате, Райан рекомендует повесить ширму или перегородку для разделения.