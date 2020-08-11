УкрРус
  1. Главная
  3. Жизнь

Ребенок не спит: педиатры поделились лайфхаками

11 августа 2020, 17:21

Есть некоторые общие рекомендации, которые помогут хотя бы подготовить почву для хорошего сна.

Женщина, ребенок
Есть некоторые общие рекомендации, которые помогут хотя бы подготовить почву для хорошего сна. / УНИАН

Для большинства молодых родителей это извечный вопрос: как уложить ребенка спать? Когда дело доходит до того, чтобы уложить ребенка спать - и помочь ребенку уснуть - иногда может казаться, что миссия невыполнима, особенно в первые несколько дней, недель или даже месяцев с новорожденным. Это потому, что нет двух абсолютно одинаковых младенцев, и не существует единой стратегии, подходящей для всех, когда речь идет о том, как уложить и приучить ребенка спать по ночам. Т

ем не менее, есть некоторые общие рекомендации, которые помогут хотя бы подготовить почву для хорошего сна. Читайте советы экспертов о некоторых практических способах повышения шансов ребенка (и вас) уснуть и спать.

Сколько должен спать ребенок?

"Младенцы, как правило, много спят, обычно от 14 до 18 часов в день", - говорит Эдвард Кулич, доктор медицинских наук, педиатр и консультант по вопросам детского сна из Нью-Йорка. Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем ребенок усвоит привычный режим сна. Кулич отмечает, что в первые дни "графики непостоянны, так как у детей маленький желудок, и они не могут прожить без еды более одного-четырех часов". Но к 3 месяцам, по его словам, ребенок "будет иметь тенденцию больше входить в ритм, обычно засыпая по три раза в день, а некоторые дети будут спать всю ночь".

Он определяет ночной сон, когда ребенок спит от 7 до 12 часов подряд, а это мечта любого родителя. Но как вы с ребенком дошли до этого? "Режим - ключ к успеху", - говорит Кулич. "Последовательность превыше всего. Многие методы будут работать, но ни один из них не сработает, если все в доме не применяют его последовательно", - добавляет специалист.

Как заставить ребенка заснуть?

По мере того, как ребенок растет и начинает больше осознавать свое окружение, ему легко переходить грань между осторожным любопытством и явно чрезмерной стимуляцией. В первые месяцы жизни "социальные, эмоциональные и интеллектуальные навыки младенца постепенно развиваются", - говорит Джеймс Маккенна, доктор философии, профессор антропологии в Университете Нотр-Дам и директор Лаборатории поведенческого сна матери и ребенка. "В течение этих критических лет развития новый повседневный опыт может побудить ребенка создавать новые вещи, о которых нужно беспокоиться, о которых нужно знать, о которых нужно думать и которых нужно бояться", - говорит он.

Другими словами, как и в случае с мамой (или папой), дневные стрессоры ребенка могут повлиять на ночной сон. А это значит, что малыш жаждет комфорта, который можете обеспечить только вы. Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь ребенку получить достаточно сна? Вот несколько советов о том, как облегчить сон ребенку.

Мать и ребенок
Обозначьте детскую комнату для сна, а не для игр / Daily Mail

Убрать беспорядок

Обозначьте детскую комнату для сна, а не для игр. Следите за тем, чтобы вокруг детской кроватки не было игрушек и других забавных безделушек. "Отвлекающие факторы в детской кроватке сбивают ребенка с толку", - говорит Коннер Херман, эксперт по сну и соучредитель консалтинговой компании Dream Team Baby.

В одной комнате - но не в постели

Рекомендации по безопасному сну Американской академии педиатрии рекомендуют ребенку спать в одной комнате с вами в течение как минимум первых шести месяцев (и до первого года) жизни, но не в одной постели. Сон в одной комнате способствует грудному вскармливанию, который, как известно, помогает ребенку спать дольше, а также может помочь снизить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС). "Близость родителей ... очень активна и защищает", - говорит МакКенна, отмечая, что такая близость помогает регулировать дыхание ребенка, температуру и реакции нервной системы.

Держи ребенка в покое

Ребенок спит лучше всего, когда температура постоянная и прохладная - от 20 до 22 градусов. Это также означает, что ребенка не следует связывать слишком плотно: вместо тяжелой одежды одевайте ребенка слоями, чтобы вы могли соответственно регулировать температуру и уровень комфорта ребенка. "Ребенок должен носить то, во что одеты вы, чтобы ему было удобно, плюс один слой", - говорит Кулич.

"Если ребенку холодно, его следует одеть. Если он потеет, возможно, на нем много одежды. Ключевым моментом является также установка детской кроватки на правильное место. "Выберите такое место, которое не находится в непосредственной близости от вентиляционных отверстий для кондиционирования или отопления", - говорит Герман, поскольку резкие перепады температуры могут испугать и побеспокоить ребенка. Кроватку также следует поставить подальше от окон, чтобы защитить вашего малыша от сквозняков и постороннего шума.

Попробуйте пеленать

В первые месяцы жизни пеленание может помочь ребенку спать крепче и дольше. "У некоторых детей это работает в первые несколько месяцев, а у других - нет", - говорит Кулич. "Если ваш ребенок реагирует на это, отлично. Если нет, ничего страшного". И знайте, что то, что работает сейчас, может не работать завтра. "Это нормально - перестать пеленать, когда ребенок, которому это раньше нравилось, больше не реагирует на это", - говорит Кулич. "Младенческий сон, как и детство, - это движущаяся цель", - добавляет эксперт.

Успокаивайте звуком

То, что ребенок слышит (или не слышит), так же важно, как и то, что он видит или не видит. Возьмите машину для белого шума, которая поможет ребенку лучше спать, подавив шум дома, машины и другие отвлекающие звуки. Младенец начнет ассоциировать постоянный и последовательный звук со сном. Некоторые машины с белым шумом могут воспроизводить колыбельные и звуки природы, но простой белый шум вполне подойдет - он вернет ребенка в утробу матери, и что может быть более успокаивающим, чем воспоминания о животе мамы? Найдите портативную машину, чтобы воссоздать звуки детской, когда вы находитесь вдали от дома.

Приглушите свет

Свет сигнализирует ребенку о дневном времени, поэтому защита от солнца поможет ему уснуть. Фактически, уберите весь свет, который сможете. Это включает в себя и ночник - младенцы вряд ли будут бояться темноты до 18 месяцев.

Пусть малыш успокаивается

Некоторые дети учатся снова засыпать самостоятельно, в то время как другим может потребоваться тренировки сна. Это может произойти в любом возрасте старше 4 месяцев. Существует много различных методов тренировки сна, но Кулич призывает родителей воздерживаться от того, чтобы брать ребенка на руки, чтобы успокоить его, а затем снова укладывать спать. "Младенцу нужно заснуть самостоятельно, в кроватке, а не чтобы его укачивали, а потом перекладывали в кроватку", - говорит он. "Дайте ребенку немного времени, чтобы он успокоился. Не торопитесь и старайтесь не поднимать его".

Начать разделять

Как только ребенку исполнилось шесть месяцев, вы можете поработать над тем, чтобы поселить его в отдельной комнате. Кира Райан, соучредитель Dream Team Baby и соавтор книги "Сон во сне: трехкомпонентный план по приучению вашего ребенка к сну", рекомендует класть ребенка в свою комнату, по крайней мере, на один день для начала.

Ежедневный сон в одиночку также помогает ребенку (и вам) привыкнуть к разлуке - эти небольшие перерывы полезны и необходимы. Даже если ребенок спит в вашей комнате, Райан рекомендует повесить ширму или перегородку для разделения.

ребенок сон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:23
Нетипичный коронавирус в Украине: у ребенка впервые зафиксированы опасные симптомы
17:22
Оппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской
17:21
Ребенок не спит: педиатры поделились лайфхаками Видео
17:18
Обозреватель назвал условие, при котором протесты в Беларуси подавят Видео
16:42
Притула идет в мэры Киева от партии Вакарчука Видео
16:24
Эндометриоз: симптомы, причины и осложнения Видео
16:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 августа: приятные неожиданности и неожиданные проблемы Видео
16:03
"Давление силовиков": всплыли неожиданные детали записи странного обращения Тихановской Видео
15:45
Сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы
15:44
В МИД России рассказали, что будет с Северным потоком-2
15:36
"Участвовала в эксперименте": Путин похвастался, что его дочери ввели скандальную вакцину от COVID-19 Видео
15:35
Михаил Ефремов попал в реанимацию
15:21
"Прекратите убивать людей": в Минске протестующие остановили метро Видео
15:15
Содержит мышьяк: ученые назвали этот популярный продукт опасным для жизни Видео
15:15
Раскрыли подробности госпитализации Михаила Ефремова Видео
15:03
В Беларуси опубликовали видео, как Тихановская покидала страну Видео
14:54
Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 Видео
14:53
В Минске ОМОН разогнал людей у ворот бастующего предприятия Видео
14:35
Михаи Ефремов срочно госпитализирован из суда
14:32
Муж Валентины Легкоступовой дал показания
14:10
В Беларуси рухнул интернет: третий день не работают крупнейшие белорусские медиа
14:05
Пацаны 2 сезон - Шон Эшмор из Людей Икс сыграет нового злодея
13:55
Баррикады на улицах: у Лукашенко припугнули крутыми мерами Видео
13:55
Как забеременеть: топ-10 вещей, которые уменьшают шансы Видео
13:44
Один знак Зодиака получит шикарный шанс – астролог
13:33
Появился первый гражданский иск в адрес Ефремова за смертельное ДТП
13:19
"Выглядит, как заложница": появилась запись нового заявления Тихановской Видео
13:16
Звезда Танцев и телеведущий 1+1 попал в ДТП в Одессе
12:58
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина: свежие данные Минздрава
12:51
Богдан отреагировал на "гибель" любимого авто Tesla: бросил камень в огород власти Видео
12:51
Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине Видео
12:50
Танці з зірками 2020 - назвали партнера Ольги Фреймут Видео
12:31
Перхоть: трихолог удивила необычным способом борьбы с ней Видео
12:22
"Поджог авто Tesla Богдана в Киеве": подробности и видео момента поджога Видео
12:18
"Саша, уходи": белорусские предприятия присоединяются к забастовке Видео
12:18
"Писька видна": спортивная блогер засветила интимные подробности на фото Фото
12:12
Северная Корея в центре Европы, или Как далеко зайдет Лукашенко в борьбе за власть мнение
12:06
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19
11:45
Кондратюк сказал, о чем Зеленскому навсегда нужно забыть
11:37
Партнер Северного потока-2 впервые заговорил о заморозке проекта
11:32
"Не дай бог оказаться перед таким выбором": Тихановская записала пронзительное обращение
11:20
На Запорожье устроили жесткий самосуд над "вольнянскими живодерами" – СМИ Видео
11:19
Лукашенко ждёт участь Чаушеску, но – не сейчас мнение
11:11
"Состояние нестабильное": Виктор Павлик тяжело переживает смерть сына Видео
11:06
Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну
10:58
Вторая волна коронавируса уже началась: Степанов сделал тревожное заявление Видео
10:43
Выборы в Беларуси: Олег Ляшко объяснил, почему поздравил Лукашенко и "дал заднюю" Видео
10:42
"Какие классные!": Мишель Андраде сверкнула грудью в крошечном бикини
10:33
Остались заложники: стали известны детали отъезда Тихановской из Беларуси Видео
10:30
Украинцы дают советы белорусам, которые обогнали их во всем мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять