Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 22 секунды найти цифру 8

Разгадайте интересную оптическую иллюзию – цифра, которую нужно найти, почти прямо у нас перед глазами, однако надо будет проявить смекалку, чтобы ее отыскать.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-otlichnoe-zrenie-nado-za-22-sekundy-nayti-cifru-8-10683959.html Ссылка скопирована

Найдите цифру 8 среди амперсандов / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать смекалку и мышление. На этот раз нам нужно отыскать цифру 8 среди знаков амперсанд.

Головоломка от Jagranjosh не очень сложная. Если внимательно смотреть на картинку, ее можно разгадать и с первого раза.

На картинке – таблица со специальными символами, которые означают союз "и". Такой символ называется амперсанд. Среди амперсандов спрятана цифра 8, которую нам и предстоит отыскать.

видео дня

Дается целых 22 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете цифру 8 / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите в самый центр картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если разгадали ребус, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак, которые, похоже, готовятся к выполнению трюка. Среди них есть особенная собака, которую нам и предстоит отыскать.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице с желтым фоном изображено много разных цифр. Где-то среди них есть и 9, ее нам и надо будет найти.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано большое количество букв F. Среди них спрятана одна-единственная E, которую нам надо найти всего за 5 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред