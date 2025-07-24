Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 22 секунды найти цифру 8

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать смекалку и мышление. На этот раз нам нужно отыскать цифру 8 среди знаков амперсанд.
Головоломка от Jagranjosh не очень сложная. Если внимательно смотреть на картинку, ее можно разгадать и с первого раза.
На картинке – таблица со специальными символами, которые означают союз "и". Такой символ называется амперсанд. Среди амперсандов спрятана цифра 8, которую нам и предстоит отыскать.
Дается целых 22 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите в самый центр картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак, которые, похоже, готовятся к выполнению трюка. Среди них есть особенная собака, которую нам и предстоит отыскать.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице с желтым фоном изображено много разных цифр. Где-то среди них есть и 9, ее нам и надо будет найти.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано большое количество букв F. Среди них спрятана одна-единственная E, которую нам надо найти всего за 5 секунд.
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