Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти число 409

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать мозг и свое мышление. На этот раз нам нужно найти спрятанное на картинке число.
Головоломка от Jagranjosh простая. Чтобы ее разгадать, достаточно будет один раз внимательно посмотреть на рисунок.
На картинке – серый фон из вертикальных полосок. В нем спрятано число 409, которое нам и предстоит отыскать.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти число? Ловите подсказку: оно прямо посередине. Правильный ответ – ниже.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице множество цифр 208, а нам нужно найти особенную 208, где-то спрятанную на картинке.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – множество цифр 49. Где-то среди них спрятана 94, которую нам и предстоит отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках – собака с поводком в зубах, которая, похоже, собралась на прогулку и ждет хозяина. Наша задача – разобраться, чем вторая картинка отличается от первой.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти чашку
- Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред