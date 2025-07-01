Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти лимоны

Разгадайте интересную, но достаточно непростую оптическую иллюзию – чтобы найти лимоны среди цыплят, придется проявить очень хорошую смекалку.

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Найдите пять лимонов среди цыплят / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно будет отыскать пять лимонов среди цыплят.

Головоломка от JagranJosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и разобраться, в чем же на самом деле фишка.

На картинке – множество цыплят. Среди них спрятано 5 лимонов. Наша задача – найти эти лимоны.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете лимоны / Jagranjosh

Не удалось найти лимоны? Ловите подсказку: на картинке, которая расположена ниже, показано, где на самом деле находятся лимоны.

Если нашли лимоны, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На двух картинках – мужчина с котенком. Нужно за 37 секунд разобраться, где же здесь три отличия.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где показано большое количество цифр 49, нужно найти одну-единственную 94. Причем всего за 7 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках показана собачка, которая, похоже, ждет хозяина, чтобы отправиться гулять. Нам же надо понять, в чем отличия первой картинки от второй.

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