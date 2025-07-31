Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти букву P.
Головоломка от JagranJosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть таблицу и понять, где же спрятана буква, которую мы ищем.
На картинке – таблица на светло-розовом фоне, где изображено множество букв R. Наша задача – найти среди них спрятанную P.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти букву P? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, потом чуть ниже и правее. Буква, которую мы искали, выделена на рисунке.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показаны, казалось бы, одинаковые собаки. Но среди них есть собака, которая отличается от всех. Ее нам и надо будет найти.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано множество комбинаций 49. Среди них есть и одно-единственное число 94, которое нам необходимо отыскать.
А еще у нас есть головоломка, где надо за 11 секунд найти цифру 208. Причем надо отыскать особенную комбинацию 208, которая значительно отличается от других.
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