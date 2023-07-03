Самая хитрая головоломка: большинству людей требуется 6 минут, чтобы найти все треугольники

Последняя оптическая иллюзия, которая заставляет всех чесать затылки, имеет форму треугольника — или, на самом деле, многих треугольников.

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Головоломка - как найти все треугольники / mirror.co.uk

Если вы чувствуете, что после насыщенных выходных у вас затуманились глаза, разбудить свой мозг можно сложной оптической иллюзией.

Головоломки бросают вызов вашему восприятию и заставляют по-настоящему сконцентрироваться на поиске недостающих предметов или скрытых деталей, что, в свою очередь, помогает улучшить вашу память, пишет mirror.

Последняя оптическая иллюзия, которая заставляет всех чесать затылки, имеет форму треугольника — или, на самом деле, многих треугольников.

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Эта головоломка, созданная Rainbow Riches, предлагает вам найти все скрытые треугольники внутри большого треугольника, и это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Самая сложная головоломка / mirror.co.uk

Зеленая пирамида до краев заполнена различными формами и узорами, поэтому поиск всех треугольников внутри нее должен стать настоящим испытанием для ваших навыков.

Как говорят авторы головоломки, в среднем людям требуется 6 минут, чтобы найти все треугольники.

Некоторые из них совершенно очевидны, но чем больше вы смотрите на все формы, тем больше треугольников выходит на первый план, что делает их ошеломляющими.

Вот ответ на хитрую головоломку:

Голомоломка - ответ / mirror.co.uk

Оказывается, в этой умной головоломке спрятано 24 разных треугольника — сколько вы нашли?

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