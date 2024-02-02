Сколько раз сжигали Москву: история вопроса и ошеломляющие детали

"Кто и сколько раз сжигал Москву?" - этот вопрос множество раз наверняка задавали себе миллионов украинцев. Главред провел небольшое исследование.

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Сколько раз сжигали Москву? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько раз сжигали Москву

Определить точное количество раз, сколько сжигали Москву, сложно:

С одной стороны, столица страны-агрессора РФ, Москва, за свою историю многократно страдала от крупных пожаров, некоторые из которых можно назвать "сожжением".

С другой стороны, граница между "большим пожаром" и "сожжением" размыта, а достоверные сведения о ранних событиях не всегда полны.

Вот некоторые из наиболее известных случаев:

1177 год: Москва была сожжена половцами;

1238 год: Москва была сожжена монголо-татарами;

1382 год: Москва была сожжена ханом Тохтамышем.

1547 год: Великий пожар Москвы, уничтоживший большую часть города.

1571 год: Москва была сожжена крымским ханом Девлет-Гиреем.

1610 год: Москва была сожжена поляками.

1812 год: Москва была сожжена русской армией во время наступления войск французского императора Наполеона.

Помимо этих крупных событий, столица страны-агрессора РФ многократно страдала от менее масштабных пожаров.

Некоторые историки считают, что за всю историю Москва горела дотла более 50 раз.

Другие же утверждают, что число крупных пожаров, которые можно считать "сожжением", составляет около 15.

Москва пылающая в 1812 году / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько раз горел Московский Кремль?

Точное количество пожаров в Московском Кремле определить сложно. С одной стороны, летописи не всегда подробно описывают события, а некоторые сведения могли быть утрачены. С другой стороны, Кремль, как центр Москвы, часто становился жертвой крупных пожаров, которые охватывали весь город.

Вот некоторые из наиболее известных случаев:

1331: Кремль полностью выгорел по непонятным причинам;

1343: Кремль снова был сожжен;

1488: Кремль сильно пострадал от пожара;

1547: Великий пожар Москвы уничтожил часть Кремля;

1701: Кремль пострадал от стрелецкого бунта;

1812: Кремль был частично взорван французами и сильно пострадал от пожара.

Помимо этих крупных событий, Кремль многократно страдал от менее масштабных пожаров.

Некоторые историки считают, что за всю историю Кремль горел более 30 раз. Другие же утверждают, что число крупных пожаров составляет около 10.

Когда последний раз горела Москва?

Ответ на вопрос "когда последний раз горела Москва" зависит от того, что мы подразумеваем под "горела".

Если мы говорим о крупных пожарах, которые охватили большую часть города, то последний такой пожар был в 1812 году.

Если же мы говорим о менее масштабных пожарах, то они происходят в Москве и сегодня.

Вот несколько примеров:

2012: Пожар в строящейся башне "Восток" в Москва-Сити;

2015: Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза";

2019: Пожар в ангаре с шинами на территории бывшего завода ЗИЛ.

Стоит отметить, що ни столица страны-агрессора РФ, Москва, ни, собственно, Московский Кремль не застрахованы от пожаров и впредь.

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