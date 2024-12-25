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Справятся лишь единицы: найти луну в кексах за 7 секунд смогут не все

Виталий Кирсанов
25 декабря 2024, 12:47
64
Головоломки расширяют навыки людей решать различные проблемы и развивают когнитивные способности.
головоломка, кекс
Внимательно посмотрите на картинку / Фото: Jagranjosh

У вас орлиное зрение и острый ум? Давайте проверим!

Очередная головоломка от Jagranjosh проверит ваши визуальные навыки и интеллект.

На этой картинке можно увидеть партию свежеиспеченных кексов. На всех кексах сверху есть звездный дождь. Но на одном из кексов в дополнение к звездам есть еще и луна.

видео дня

Сможете ли вы найти этот отличающийся ото всех кекс за 7 секунд?

Внимательно посмотрите на изображение, луна искусно скрыта.

головоломка, кекс
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Поздравляем тех читателей, которые решили головоломку. У вас отличное зрение и высокий уровень интеллекта.

Теперь давайте проверим ответ, представленный ниже. Кекс с луной обведен красным кружком.

головоломка, кекс
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

Другие ребусы:

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