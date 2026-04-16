СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

Советские копии зачастую значительно уступали оригиналу как по качеству материалов, так и по эстетическому виду.

https://glavred.info/life/sssr-ih-prosto-ukral-kakie-igrushki-na-samom-dele-nikogda-ne-byli-sovetskimi-10757009.html Ссылка скопирована

Какие игрушки на самом деле не были советскими

Вы узнаете:

видео дня

Игрушки, которые десятилетиями считались символами советского детства — от неваляшки до конструктора "Юный техник" — оказались не продуктом "гениальной инженерной мысли", а тщательно замаскированными копиями западных разработок.

Исследования истории индустрии детских товаров показывают, что значительная часть культовых советских игрушек была создана путем прямого заимствования, а иногда — откровенного плагиата, пишет Oboz.ua.

Кукла, которая "не слушалась"

Одной из самых ярких иллюстраций стала кукла "Непослушная Аленка" — хит конца 1960-х. В СССР ее рекламировали как прорывную разработку с "инновационным" магнитным механизмом, благодаря которому кукла отворачивалась от ложки и тянулась к бутылочке.

Но, как выяснили исследователи, магнитные игрушки были массовым трендом в США еще в 1950-х. Американская Hallmark выпускала мишек и куколок, которые "целовались" с помощью магнитов, а механические куклы, способные двигаться или писать, создавались во Франции еще в XIX веке.

Пирамидка из пороховых отходов

Даже простая детская пирамидка, которую многие помнят из детского сада, оказалась копией американской Rock-a-Stack от Fisher-Price. Оригинал был ярким, безопасным и изготовленным из современного пластика.

Советская версия — тусклая, с тремя-четырьмя цветами и изготовленная из целлулоида, который был отходом производства пороха. Материал легко воспламенялся, обладал токсичными свойствами и абсолютно не соответствовал стандартам, которые уже действовали на Западе.

"Юный техник": мечта мальчиков или тень британского Meccano

Металлический конструктор, который в СССР позиционировался как инструмент воспитания будущих инженеров, тоже не был оригинальной разработкой. Он почти полностью повторял британский Meccano, запатентованный еще в 1901 году.

Оригинальный набор был цветным, качественным и позволял создавать сотни моделей — от кранов до бипланов. В СССР же скопировали один из самых простых вариантов, лишив его эстетики и функциональности.

Неваляшка: американская девочка, которую "переодели" в СССР

Даже легендарная советская неваляшка имеет иностранные корни. Хотя качающиеся фигурки существовали в разных культурах, именно американская компания J. Chein & Company в 1930 году создала современный образ — девочку, возвращающуюся в вертикальное положение.

В 1940-х подобные игрушки массово производили в Японии, а СССР начал выпускать свою копию только в 1957 году — практически без изменений в дизайне.

Почему это важно

Таким образом, миф об "уникальности" советских игрушек был частью более широкой пропагандистской стратегии. На самом деле индустрия детства в СССР в значительной степени держалась на копировании западных идей, часто в значительно худшем качестве и из опасных материалов.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред