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Станут самыми счастливыми: 3 знака зодиака, у которых будет самое лучшее лето 2023

Мария Тупик
25 мая 2023, 15:56 обновлено 25 мая, 16:06
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Согласно астрологии, нас ждет захватывающий сезон лета 2023, так как в нем будет в общей сложности 6 ретроградных планет.
Гороскоп на лето 2023
Гороскоп на лето 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay

Весна уже завершается, а астрологи уже составили прогноз на лето 2023. Всего 3 знакам зодиака повезет пережить лучшее лето 2023 года.

Специалисты утверждают, что лето этого года начнется 21 июня с сезона Рака и завершится 22 сентября, когда мы уступим место осени и циклу Весов.

Согласно астрологии, нас ждет захватывающий сезон, так как в нем будет в общей сложности 6 ретроградных планет: Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Венера и Меркурий.

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Хотя это кажется сложным, реальность такова, что это будет сезон эволюционных изменений и веселья, а не размышлений.

Каким знакам зодиака повезет летом 2023

Лето 2023 года для Тельцов будет временем, когда они оставят все плохое в прошлом и сосредоточатся на настоящем и будущем. Вам будут представлены различные возможности, ваше желание наслаждаться жизнью воспламенится, и вам повезет в ваших начинаниях на работе. Это будет хорошее время, чтобы следовать своим инстинктам и рисковать.

Знак зодиака Лев будет сиять летом так же, как солнце в это время года. Вы сможете заметить это в основном в своей карьере и общественном имидже, чем больше вы будете открыты, тем больше у вас будет возможностей и вы получите больше наград, говорит гороскоп. Глаза будут прикованы к вам, так что это будет подходящее время, чтобы изменить свой внешний вид и выглядеть так, как вы думали, просто будьте осторожны, чтобы не сделать преобразования, о которых вы можете пожалеть позже.

Лето 2023 года будет для Стрельцов замечательным, потому что вы найдете работу и будете получать удовольствие от того, чем занимаетесь. Гороскоп предсказывает, что вам предстоит личное совершенствование, которое наполнит вашу жизнь приятной и волнующей энергией. У вас будет ясность для принятия решений, которые в будущем будут означать улучшение вашей карьеры и имиджа.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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