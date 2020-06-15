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Супер ритуалы для красоты от азиаток: топ-5

15 июня 2020, 12:27

Уход за собой и красота волос - это не всегда сложно и дорого.

уход, массаж, банка
Уход за собой и красота волос - это не всегда сложно и дорого / Фото pixabay.com

Уход за собой и красота волос - это не всегда сложно и дорого, а вполне достижимо с помощью разных продуктов. И лучше всего это умеют делать в Южной Азии, части мира, известной своей аюрведической медициной и являющейся домом для некоторых из самых мощных ритуалов красоты, созданных из натуральных ингредиентов. Прямо через континент благодаря этим удивительным домашним средствам секреты красоты для всех типов волос и кожи передавались из поколения в поколение.

Журнал HELLO решил рассказать о наиболее популярных способах ухода за волосами, которыми пользуются азиатки на протяжении длительного времени.

Натуральные продукты красоты

Кокосовое масло

Хна

Сурьма

Розовая вода

Куркума

Кокосовое масло

Можно с уверенностью сказать, что почти в каждой азиатской семье есть большая бутылка кокосового масла, будь она на кухне для приготовления пищи или в ванной комнате. У этого масла есть несколько невероятных способов применения.

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Этот натуральный ингредиент чрезвычайно питателен для ваших волос и может творить чудеса, если ваши локоны сухие и поврежденные, обеспечивая мгновенное увлажнение, защиту, шелковистую текстуру и тон. Просто нанесите масло и оставьте на несколько часов, прежде чем тщательно вымыть шампунем. Оно также считается полезным для кожи головы - рекомендуется использовать один раз в неделю.

Помимо маски для волос, кокосовое масло идеально подходит для увлажнения кожи, так как богато жирными кислотами. Вы даже можете использовать его в качестве праймера, чтобы смягчить кожу перед нанесением макияжа. Масло также наносят на сухие губы и потрескавшиеся пятки.

Хна

Хотя хна широко используется для проведения праздничных мероприятий, таких как свадьбы и религиозные праздники, листья хны также идеально подходят для окрашивания волос. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько капель теплой воды в хну вместе с несколькими каплями лимонного сока и нанести ее на волосы от корней до кончиков. Оставьте на 30 минут и смойте шампунем. Чистая хна не вредит волосам, так как она полностью естественного происхождения и не содержит никаких химических веществ.

Сурьма

Сурьма или черная подводка для глаз, является основным продуктом почти каждой любительницы макияжа. Традиционно изготовленный путем измельчения стибнита, ее также используют для изготовления туши. Подводка для глаз использовалась индийскими женщинами на протяжении долгого времени, продукт чрезвычайно универсален в сочетании с ночным или повседневным стилем.

Однако в Азии многие люди считают, что ношение сурьмы может охладить глаза, а также защитить их от "сглаза".

Розовая вода

Розовая вода производится путем паровой дистилляции лепестков роз. Это ингредиент, который многие азиаты считают противовоспалительным, антибактериальным и богатым антиоксидантами веществом. Оно идеально подходит для тех, кто имеет склонную к акне и чувствительную кожу.

В летние месяцы розовая вода увлажняет кожу и помогает уменьшить покраснение и воспаление. Другие замечательные способы применения - это ванно с розовой водой, которая поднимает настроение и снимает стресс. Все, что вам еще нужно сделать, это распылить немного розовой воды на подушку для хорошего ночного сна.

Куркума

Куркуму, также известную как "халди", любят в азиатской культуре за ее пользу для кожи. Куркума известна тем, что помогает тем, у кого есть угри, пятна и может устранить морщины. Наряду с сиянием кожи, противовоспалительное и противомикробное средство помогает предотвратить будущие пятна.

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