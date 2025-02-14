Так делали еще наши бабушки: для чего на самом деле стоит умываться ледяной водой

Какой водой лучше умывать лицо и как ухаживать за ним - интересные детали в материале.

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Как правильно умываться ледяной водой / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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После недели использования "ледяного" метода можно заметить серьезную разницу

Как правильно погружать лицо в ледяную воду

После ночи на лице часто видны любые признаки стресса, бессонницы или избытка соли в организме, то есть отечность. Воспаление и отечность могут быть естественным явлением, поэтому стоит приготовить себя к началу рутины. В таком случае чашка кофе не всегда может помочь.

Бабушка предложила совет, о котором, очевидно, знали многие женщины и использовали его в течение длительного времени, чтобы бороться с отеками и чувствовать себя лучше. Все, что нужно, это "разбудить свое лицо", то есть опустить свое лицо в ледяную воду, говорится в материале Southern Living.

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Погрузить лицо в миску с ледяной водой звучит не слишком привлекательно, но это может иметь свою пользу. После недели регулярного использования такого метода можно заметить существенную разницу. В результате такой процедуры можно уменьшить отечность на лице и более бодрое состояние.

Преимущества погружения лица в ледяную воду

Отечность и покраснение обычно вызваны определенным воспалением, а холодная вода является быстрым способом уменьшить воспаление, ограничивая кровеносные сосуды. По сути, ограничение этих кровеносных сосудов на лице может мгновенно уменьшить отечность и тусклость, пробудив лицо таким образом. Это также может уменьшить видимость открытых пор, что приводит к более гладкому цвету лица и меньшему количеству жира, выделяемого на поверхности кожи в течение дня. Также процедуры с ледяной водой делают вашу кожу более сияющей.

"Низкие температуры сужают капилляры и стимулируют дренаж, а гамамелис обладает естественными противовоспалительными свойствами и уменьшает отечность", - пишет эксперт по уходу за кожей Рене Руло.

Как правильно ухаживать за лицом с ледяной водой

Для начала стоит наполнить миску льдом и водой, а затем дайте постоять ей несколько секунд, пока вода полностью не остынет.

Затем можете осторожно погружать лицо на 30 секунд или сразу небольшими шагами, если так легче. Температура холодной воды может затруднить пребывание под водой для некоторых.

Для дополнительного снятия отеков используйте гуашь или валик для лица, всегда направляя его наружу и вниз, чтобы избавиться от избытка жидкости с лица.

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