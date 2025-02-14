Так делали еще наши бабушки: для чего на самом деле стоит умываться ледяной водой

Интересное из материала:
- После недели использования "ледяного" метода можно заметить серьезную разницу
- Как правильно погружать лицо в ледяную воду
После ночи на лице часто видны любые признаки стресса, бессонницы или избытка соли в организме, то есть отечность. Воспаление и отечность могут быть естественным явлением, поэтому стоит приготовить себя к началу рутины. В таком случае чашка кофе не всегда может помочь.
Бабушка предложила совет, о котором, очевидно, знали многие женщины и использовали его в течение длительного времени, чтобы бороться с отеками и чувствовать себя лучше. Все, что нужно, это "разбудить свое лицо", то есть опустить свое лицо в ледяную воду, говорится в материале Southern Living.
Погрузить лицо в миску с ледяной водой звучит не слишком привлекательно, но это может иметь свою пользу. После недели регулярного использования такого метода можно заметить существенную разницу. В результате такой процедуры можно уменьшить отечность на лице и более бодрое состояние.
Преимущества погружения лица в ледяную воду
Отечность и покраснение обычно вызваны определенным воспалением, а холодная вода является быстрым способом уменьшить воспаление, ограничивая кровеносные сосуды. По сути, ограничение этих кровеносных сосудов на лице может мгновенно уменьшить отечность и тусклость, пробудив лицо таким образом. Это также может уменьшить видимость открытых пор, что приводит к более гладкому цвету лица и меньшему количеству жира, выделяемого на поверхности кожи в течение дня. Также процедуры с ледяной водой делают вашу кожу более сияющей.
"Низкие температуры сужают капилляры и стимулируют дренаж, а гамамелис обладает естественными противовоспалительными свойствами и уменьшает отечность", - пишет эксперт по уходу за кожей Рене Руло.
Как правильно ухаживать за лицом с ледяной водой
- Для начала стоит наполнить миску льдом и водой, а затем дайте постоять ей несколько секунд, пока вода полностью не остынет.
- Затем можете осторожно погружать лицо на 30 секунд или сразу небольшими шагами, если так легче. Температура холодной воды может затруднить пребывание под водой для некоторых.
- Для дополнительного снятия отеков используйте гуашь или валик для лица, всегда направляя его наружу и вниз, чтобы избавиться от избытка жидкости с лица.
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