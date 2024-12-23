Такие большие, а трусы: действительно ли слоны боятся мышей - ответ ученых

Слоны имеют особенность строения зрения: их глаза расположены по бокам головы, что дает им широкий обзор.

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Боятся ли слоны мышей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Может ли мышь залезть слону в хобот

Какие есть страхи у слонов

Римский историк и писатель Плиний Старший отмечал, что слоны якобы не переносят мышей и крыс. Это утверждение стало основой для многочисленных мифов в фольклоре и кино о страхе слонов перед маленькими грызунами.

Главред узнал, является ли это правдой? Исследователи IFL Science имеют свои объяснения.

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Глобальный приют для слонов сообщает, что когда-то существовала теория, будто мышь может залезть слону в хобот. Однако эта версия сомнительна, поскольку слоны могут легко выдуть мышь из хобота, как люди прочищают ноздри.

Более того, мясистый надгортанник у слонов не позволит грызуну проникнуть в чувствительные внутренние органы.

Однако слоны имеют особенность строения зрения: их глаза расположены по бокам головы, что дает им широкий обзор. В то же время пространство непосредственно перед ними остается "слепой зоной". Из-за этого грызун может подойти близко к слону, не будучи замеченным, и в какой-то момент слон обнаружит его только благодаря прикосновению лапой.

"В дикой природе все, что внезапно пробегает или проскальзывает мимо слона, может напугать его.Это не обязательно должна быть мышь - собаки, кошки, змеи или любое животное, которое делает резкие движения ногами слона, может напугать его", - пояснил исследователь поведения и интеллекта слонов из Кембриджского университета в Англии Джош Плотник в интервью Live Science.

Специалисты предполагают, что страх слонов не связан с конкретными мышами, а скорее с внезапными событиями у их ног.

Как избавиться от мышей - инфографика / Главред

Например, в Азии слоны часто сталкиваются с королевскими кобрами, яд которых потенциально может представлять угрозу даже для гигантов.

Хотя кожа слонов и их способность к "штамповке" хорошо защищают их, хобот и молодые слоны остаются уязвимыми. Поэтому слоны стараются избегать змей, если знают об их присутствии.

В случае опасности или неожиданности слоны расправляют уши, которые у африканских слонов являются крупнейшими среди всех наземных животных.

Также ранее рассказывалось, почему собаки не любят котов. Эксперт отметил, что такое поведение заложено на инстинктивном уровне.

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Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из самых серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

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