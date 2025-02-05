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Тест на IQ: 99% людей не могут найти сердце среди улиток за 5 секунд

Анна Ярославская
5 февраля 2025, 03:31
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Эта головоломка разработана для проверки не только зрения, но и способности мозга обрабатывать сложную визуальную информацию под давлением.
Головоломка
Решение головоломок с картинками может повысить ваш интеллект / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, jagranjosh.com

Визуальные головоломки стимулируют критическое мышление, улучшают память и развивают внимание к деталям, то есть развивают все качества, присущие людям с высоким IQ. Если хотите проверить, относитесь ли вы к этой категории, попробуйте решить новую задачу.

Эта головоломка — настоящая проверка интеллекта и наблюдательных навыков.

На картинке вы увидите море улиток. Где-то среди них спрятано крошечное сердце. Сможете ли вы найти его всего за 5 секунд?

видео дня
Видите ли вы сердце среди улиток?
Видите ли вы сердце среди улиток? / Фото: jagranjosh.com

Решить головоломку не так просто, как кажется.

Если у вас возникли трудности с поиском, не волнуйтесь, ведь регулярное решение таких головоломок усиливает концентрацию и улучшает когнитивные способности.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / jagranjosh.com

Главред уже предлагал проверить, насколько острое у вас зрение. Вам нужно посмотреть на два рисунка с рыжей лисицей. На первый взгляд кажется, что они идентичны, но на самом деле это не так. Детальнее в материале: Головоломка с рыжей лисой: нужно найти три отличия за 11 секунд.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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