Тест на IQ: 99% людей не могут найти сердце среди улиток за 5 секунд

Визуальные головоломки стимулируют критическое мышление, улучшают память и развивают внимание к деталям, то есть развивают все качества, присущие людям с высоким IQ. Если хотите проверить, относитесь ли вы к этой категории, попробуйте решить новую задачу.
Эта головоломка — настоящая проверка интеллекта и наблюдательных навыков.
На картинке вы увидите море улиток. Где-то среди них спрятано крошечное сердце. Сможете ли вы найти его всего за 5 секунд?
Решить головоломку не так просто, как кажется.
Если у вас возникли трудности с поиском, не волнуйтесь, ведь регулярное решение таких головоломок усиливает концентрацию и улучшает когнитивные способности.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Главред уже предлагал проверить, насколько острое у вас зрение. Вам нужно посмотреть на два рисунка с рыжей лисицей. На первый взгляд кажется, что они идентичны, но на самом деле это не так. Детальнее в материале: Головоломка с рыжей лисой: нужно найти три отличия за 11 секунд.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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