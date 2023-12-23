То, какой вы едите хлеб, может многое сказать о личности: проверьте свой характер

Даже то, как вы намазываете масло на хлеб, может указать на особенности характера.

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Как по хлебу узнать свой характер/ Коллаж Главред, фото flickr (Jim Makos), freepik

Любите ли вы хлеб хорошо прожаренным или едва коричневым? Намазываете ли вы его маслом или предпочитаете есть сухим? По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, все эти варианты могут свидетельствовать о том, что вы по-разному относитесь к своей личности и воспринимаете мир. От того, есть ли в вас спонтанная жилка или вы умеете работать под давлением, ваш тост говорит обо всем, пишет Mirror.

Как по хлебу определить свой характер

Очень поджаренный хлеб

Джуди Джеймс рассказала, что то, как вы поджариваете свой хлеб, может многое сказать о вас как о человеке, а не только о начинке, которую вы решили добавить. И если вы входите в 1% людей, которые утверждают, что любят полностью подгоревшие тосты, то у Джуди для вас хорошие новости, поскольку это означает, что вы спонтанно сексуальны. Однако это означает, что вы склонны гореть ярко, пока не перегорите, а значит, за вами может тянуться шлейф разбитых сердец бывших.

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Темно-коричневый хлеб

Если вам нравятся темно-коричневые гренки, Джуди назвала бы вас погруженным в себя едоком и сказала, что это означает, что вы решительны, а также непредубеждены, справедливы и способны сохранять спокойствие под давлением.

Хлеб коричневого цвета

Чуть более светлый оттенок коричневого - это самый распространенный выбор, которым люди предпочитают наслаждаться. По словам Джуди, принадлежность к большинству означает, что вы общительны и ваши решения воспринимаются большинством как разумные. Однако вы можете спокойно выйти из себя, если вам предложат альтернативу вашей норме, и скорее всего, будете жаловаться, если в кафе вам подадут не то, что нужно.

Тест на характер по хлебу / Фото: Bertinet Bakery

Золотисто-коричневый, светлый и белый тост

Означает, что вы воспринимаете еду как полноценный сенсорный опыт, а те, кому нравятся очень светлые тосты - или белые, но хрустящие, - по словам Джуди, придирчивы и любят думать, что они немного особенные. А если вы относитесь к тем, кто любит, чтобы тосты были просто горячим хлебом, то вы считаетесь теплым и сочувствующим, а также человеком, который придает большое значение отношениям.

Как вы намазываете тосты маслом

Не только цвет тостов раскрывает секреты вашей личности, но и то, как вы намазываете или не намазываете свой хлеб, тоже может многое рассказать о том, кто вы.

Считается, что те, кто всегда намазывает тосты маслом, ценят отношения на всю жизнь, такие как брак, а те, кто не против есть тосты сухими - напряжены, сосредоточены и не отвлекаются, пока не закончат работу.

По словам Джуди, дать тосту остыть, прежде чем намазать его маслом, - признак разумного и взрослого отношения ко всему в жизни, так как вы, скорее всего, счастливы, но не жадны и не спонтанны. Джуди сказала, что намазывать тосты маслом, когда они еще горячие, - это самый грязный и самый сексуальный способ их есть, поэтому те, кто наслаждается тостами таким способом, считают удовольствие приоритетным.

И то, намазываете ли вы маслом тост до самых краев, тоже имеет значение. Те, кто любит, чтобы каждый сантиметр тоста был намазан маслом, уверены в себе и имеют твердую самооценку.

Джуди добавила: "Такой подход к отношениям может иногда оказывать на вас давление, но вы знаете, что дополнительная работа всегда стоит того".

Те, кто не утруждает себя смазыванием краев маслом, демонстрируют бессистемный подход к жизни, поскольку они бросают сухой тост в смесь с масляным вариантом. Джуди объяснила, что это говорит о том, что люди любят лакомства, но готовы пойти на риск, чтобы их получить, а в отношениях это означает рискнуть ссорой, чтобы потом насладиться интенсивным сексом.

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