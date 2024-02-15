Только люди со зрением "ястреба" смогут заметить подвох: нужно найти скрытую букву

Головоломки - это тренажер для мозга. Чем больше оптических иллюзий вы разгадываете, тем быстрее сможете обнаруживать в них маленькие скрытые детали.
Ранее Главред предлагал улучшить концентрацию и память, а также проверить логическое мышление при помощи такой задачи: Головоломка, которая "ломает" мозг: какая монета упадет на дно ведра.
Если хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков алгебры, то вашему вниманию такая головломка: Понадобится IQ Альберта Эйнштейна: решите математическое уравнение за 15 секунд.
Новая оптическая иллюзия поможет проверить ваше зрение и внимательность. Посмотрите на картинку, опубликованную ниже. Вам предстоит найти лишнюю букву.
Вашему мозгу будет легко упустить из виду различные детали: когда вы не видите ничего, кроме буквы "b", будет труднее найти то, что вы ищете, а именно - букву "h".
Все определенно сливается воедино, но если присмотреться, то вы сможете найти "h" в море букв "b".
Подсказка. Сосредоточьте свое внимание на нижней половине правой части изображения.
Правильный ответ мы опубликовали ниже.
Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.
Вам также может быть интересно:
- Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти кролика за 10 секунд
- Необходимо "сверхзвуковое зрение", чтобы найти змею: головоломка на скорость
- Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд