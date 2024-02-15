Только люди со зрением "ястреба" смогут заметить подвох: нужно найти скрытую букву

Эта головоломка может улучшить навыки решения проблем и позволит научиться мыслить нестандартно.

https://glavred.info/life/tolko-lyudi-so-zreniem-yastreba-smogut-zametit-podvoh-nuzhno-nayti-skrytuyu-bukvu-10541663.html Ссылка скопирована

Сможете ли вы найти в море букв "b" скрытую букву "h"? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки - это тренажер для мозга. Чем больше оптических иллюзий вы разгадываете, тем быстрее сможете обнаруживать в них маленькие скрытые детали.

Ранее Главред предлагал улучшить концентрацию и память, а также проверить логическое мышление при помощи такой задачи: Головоломка, которая "ломает" мозг: какая монета упадет на дно ведра.

видео дня

Если хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков алгебры, то вашему вниманию такая головломка: Понадобится IQ Альберта Эйнштейна: решите математическое уравнение за 15 секунд.

Новая оптическая иллюзия поможет проверить ваше зрение и внимательность. Посмотрите на картинку, опубликованную ниже. Вам предстоит найти лишнюю букву.

Вашему мозгу будет легко упустить из виду различные детали: когда вы не видите ничего, кроме буквы "b", будет труднее найти то, что вы ищете, а именно - букву "h".

Все определенно сливается воедино, но если присмотреться, то вы сможете найти "h" в море букв "b".

Сможете ли вы найти букву "h" в море букв "b"? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка. Сосредоточьте свое внимание на нижней половине правой части изображения.

Правильный ответ мы опубликовали ниже.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.