Три гениальных метода избавиться от плесени в доме: результат впечатляет

Как вывести плесень из вашего дома быстро и эффективно - специалисты рассказали полезные советы.

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Как избавиться от плесени на окнах / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Конденсат может привести к появлению плесени в доме

Как вывести плесень с помощью соды и перекиси

С приходом холода на улице, в домах может появиться конденсат, а также и плесень, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Больше всего из-за такой плесени люди страдают от приступов астмы.

Ученые поделились методами, как избавиться от плесени в помещениях, где есть высокая вероятность образования конденсата. Такие действия не только помогут вывести плесень, но и не дадут вызвать человеку проблем со здоровьем, говорится в материале Mirror.

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Специалисты советуют, что избавиться от плесени, можно, используя белый уксус. Они рассказали, что его кислотность делает его сокрушительным для развития плесени, а сам уксус может очистить до 82% процентов видов плесени. Для этого вам нужно развести уксус и распылить его на пораженные участки. Через час протрите поверхность теплой водой.

Как избавиться от конденсата с помощью пищевой соды

Также действенно против плесени от конденсата поможет пищевая сода. Стоит только добавить стакан пищевой соды, жидкой соды и воды, чтобы образовалась паста. Затем нанесите пасту на пораженные участки и просто оставьте на час, прежде чем вытирать.

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Как убрать плесень с помощью перекиси водорода

Перекись водорода хорошо борется с плесенью, которую невозможно устранить долгое время. Эксперты рассказали, что перекись для очистки от плесени лучше всего использовать, но стоит разлить ее в темную бутылку с пульверизатором.

"Под прямыми солнечными лучами раствор перекиси водорода потеряет свою химическую прочность. Если это произойдет, он не сможет эффективно избавиться от плесени", - пояснили специалисты.

Стоит распылить раствор непосредственно на пораженные участки и оставить на 2-3 часа. В течение этого времени проветривайте помещение, чтобы развеять запах перекиси водорода. После этого тщательно протрите поверхности начисто.

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