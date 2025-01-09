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В Сети показали неожиданный способ, как восстановить поврежденные угги зимой

Юлия Закрепа
9 января 2025, 23:55
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Противоречивый женский способ, как спасти поврежденные угги зимой вызвал обсуждение у людей.
В Сети показали неожиданный способ, как восстановить поврежденные угги зимой
Как сохранить обувь зимой / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • С помощью сухого шампуня можно очистить обувь с помощью сухого шампуня
  • Для чего использовать детскую присыпку для обуви

Мало кто знает, но обувь UGG стала культовым элементом моды нулевых. К середине 80-х ботинки UGG стали "символом пляжной культуры SoCal, набирая обороты через магазины для серфинга от Сан-Диего до Санта-Крус". Вскоре они стали украшать ноги модной элиты, прежде чем стать популярными во всем мире.

Бренд вышел за рамки классических ботинок и включил другие виды обуви, а также аксессуары, товары для дома и тому подобное. Но классические ботинки все еще пользуются популярностью благодаря своей теплоте и комфорту, говорится в материале Mirror.

видео дня

В Instagram распространили видео, как вернуть обувь в исходное состояние после того, как они были повреждены снегом и влагой зимой. На кадрах автор видео показывает, как на сапоги брызгают сухой шампунь.

Смотрите видео о том, как сохранить свою обувь зимой:

Это стало популярным приемом в социальных сетях, поэтому автор видео поделился лайфхаком. Лайфхак, с помощью применения сухого шампуня для обуви UGG привлек большое внимание, набрав более полумиллиона лайков.

Подписчики были поражены таким лайфхаком, а один из читателей раскрыл, для чего на самом деле создана эта обувь.

"Угги не для зимы. Бренд был создан для серфистов, которым нужны очень теплые вещи после того, как они выходят из океана. Поэтому они никогда не создавались для ношения в суровых условиях и не для влажной погоды. Я работал на них, и количество звонков по этому поводу действительно поразило меня", - добавил подписчик.

Остальные люди поделились методами, с помощью которых они восстановили свои ботинки UGG и избавились от пятен.

"Кукурузный крахмал или детская присыпка в течение 24-48 часов работает гораздо лучше", - добавила читательница.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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