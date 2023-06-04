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Уникальные 4 предмета: без них не могли обойтись на кухне советские хозяйки

Мария Тупик
4 июня 2023, 19:26 обновлено 4 июня, 19:30
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Советские хозяйки обожали часами проводить время на кухне. Какие предметы всегда можно было найти в СССР.
Уникальные вещи из СССР
Уникальные вещи из СССР / Коллаж Главред, фото pixabay, olx.ua

Сейчас в мире есть множество универсальных вещей для кухни, что облегчают жизнь современных хозяек. И даже сложно представить, как обходились на кухне хозяйки советских времен без блендера или кухонного комбайна.

Главред расскажет 4 удивительных вещи на кухне, которыми всегда пользовались хозяйки в СССР.

Удивительное приспособление для удаления косточек из вишни

Устройство для удаления косточек из СССР
Устройство для удаления косточек из СССР / olx.ua

Раньше наши бабушки пытались извлекать косточки из вишни шпильками или скрепками. Такой метод был очень неудобный, пока не придумали специальное приспособление для удаления косточек из вишни. Стоило тогда такое приспособление несколько копеек, и хозяйки моментально его раскупали.

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Кроме того, в СССР таким приспособлением для косточек хозяйки умудрялись колоть орехи. Ручная советская мясорубка

Ручная мясорубка

Ручная мясорубка из СССР
Ручная мясорубка из СССР / olx.ua

Сейчас в магазинах бытовой техники есть множество электронных мясорубок, комбайнов и блендеров. В СССР о такой технике хозяйки только мечтали. В советское время, одним из главных продуктов на праздники было мясо, женщины предпочитали готовить фарш самостоятельно с помощью простого и надежного прибора – ручной мясорубки. Уже потом из него получались отличные котлеты, фрикадельки и пельмени.

Удивительно, но ручную мясорубку можно и сейчас встретить на кухнях хозяек. Единственное, что в ней может со временем испортиться – это ножи, но и их получится с легкостью заточить "бабушкиным методом", просто прокрутив в мясорубке сухари.

Пельменница - помощник на советской кухне

Пельменница из СССР
Пельменница из СССР / olx.ua

В советские времена родственники часто собирались на кухне и лепили пельмени. В некоторых семьях и сейчас сохранилась такая традиция. Еще одно достижение, которе изобрели в те времена, чугунная пельменница.

Советская пельменница представляет собой круг с отверстиями, похожими на соты. Когда нужно приготовить пельмени для большой семьи, приспособление становится поистине незаменимым, так как существенно ускоряет процесс лепки. Оно до сих пор хранится во многих квартирах, передаваясь из поколения в поколение.

Жестяные банки из СССР

Банки из СССР
Банки из СССР / olx.ua

Удивительно, но в СССР на каждой кухне можно было встретить жестяные баночки, которые сейчас предназначены для сыпучих. Хозяйки хранили в них крупы, макароны, сахар, муку, какао, соль, соду и прочие продукты. Емкости были родом из Прибалтики. В один момент они буквально захватили Советский Союз. Все хотели стать обладателем таких красивых и функциональных баночек. Удивительно, но такая традиция существует и у современных хозяек и сейчас.

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