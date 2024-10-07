Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Средство для очистки налета можно легко найти в супермаркетах, и стоит оно недорого.

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Чем отмыть известковый налет за копейки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Очистка унитаза - это задача, которую не каждый выполняет с энтузиазмом, особенно когда речь идет об упрямом известковом налете, который иногда, казалось, не отчистить самыми мощными средствами.

Известковый налет - это твердый осадок, образующийся на поверхностях в ванной комнате и на кухне, в частности у кранов, унитазов и ванн. Он не только выглядит неэстетично, но и может повредить сантехнику. Однако, как пишет The Mirror, у каждого под рукой есть простое средство, которое может помочь решить проблему всего за несколько минут.

"Для начала возьмите белый уксус, хотя и обычный тоже подойдет. Налейте его в распылитель, нанесите на проблемные места, оставьте на несколько минут, а затем потрите. Повторите это несколько раз для лучшего результата", - говорится в статье. видео дня

Поскольку известковый налет состоит из карбоната кальция, который является основой, кислота, содержащаяся в уксусе, легко растворяет эти отложения на унитазе, или любой другой поверхности.

"Если уксус не дает результата, можно попробовать более сильные кислоты. Но используйте их осторожно: следуйте инструкциям, хорошо проветривайте помещение и обязательно надевайте защитные средства", - советуют пользователям.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

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