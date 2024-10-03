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Кола, чай и крахмал: чем помыть окна, если закончилось специальное средство

Марина Фурман
3 октября 2024, 13:27
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Многие хозяйки даже не догадываются, что благодаря обычным домашним средствам можно отмыть окна вплоть до скрипа.
Кола, чай и крахмал: чем помыть окна, если закончилось специальное средство
Эффективные советы по мытью окон / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие приступают к генеральной уборке, но вдруг натыкаются на неприятный сюрприз - например, оказывается, что привычное средство для мытья окон уже исчерпано. Чтобы не прерывать весь процесс, вы можете использовать подручные средства, которые эффективно справятся с грязью на окнах.

Самый эффективный способ избавиться от загрязнений на стекле - ополаскиватель для посудомоечной машины. Именно это моющее средство содержит в составе спирт и лимонный сок или лимонную кислоту. Благодаря компонентам, ополаскиватель делает посуду чистой и блестящей. Как известно, спирт и лимонная кислота содержатся в большинстве средств для мытья окон, таким образом, ополаскиватель успешно удалит грязь с окон вплоть до скрипа. Но есть важный нюанс, моющее средство из посудомоечной машинки стоит разбавить водой, чтобы в дальнейшем приступать к уборке. Необходимо смешать один стакан жидкости с тремя литрами воды. После этого просто протрите окна - они засияют чистотой, и вы не увидите никаких разводов.

Если в доме нет ополаскивателя для посудомоечной машины, то в таком случае можно использовать обычный чай. Стоит приготовить крепкий чайный раствор и добавить к нему несколько ложек столового уксуса. Впоследствии наносите смесь на стекло с помощью распылителя и протрите тряпкой. Этот способ не только экономный и действенный, он еще и экологичный, поэтому не навредит здоровью.

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Следующее средство, которое поможет при мытье окон, всем известный напиток - Coca-Cola. В составе напитка присутствует лимонная кислота, которая позволяет эффективно отчищать окна от грязи. Этот способ часто используют водители во время мойки автомобильных окон. После мытья окон сладкой водой необходимо будет протереть поверхность обычной влажной тряпкой, чтобы удалить липкие остатки.

Если же выше перечисленных средств не нашлось под рукой, то можно использовать привычный крахмал. Перед уборкой надо растворить столовую ложку крахмала в литре теплой воды, нанести смесь на стекло и оставить до полного высыхания. После просто вытрите остатки средства салфеткой. Крахмал не только хорошо удаляет грязь на окнах, но и совершенно не оставляет разводов.

Следующий способ может показаться странным, но уксус - один из лучших натуральных ингредиентов для очистки окон. Таэя Де Врис, эксперт из Пеллы рассказывает, что кислотный состав белого уксуса эффективно разрушает пленку, которая может накапливаться на окнах, информацию передает издание Express. По ее словам, уксус равномерно и быстро испаряется, не оставляя липких остатков на стекле. Чтобы приготовить раствор из уксуса для мытья окон, необходимо взять 1 стакан теплой воды и 50 мл уксусной кислоты, далее это все тщательно перемешайте и можно использовать. Уксусный раствор не только убирает грязь, но и эффективно борется с жирными пятнами на окнах.

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