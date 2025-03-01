Веселый и сложный тест на IQ: нужно найти 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

Только 2% гениев смогут решить эту хитрую головоломку.

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Головоломка / Фото: jagranjosh.com

Головоломки предназначены для проверки навыков наблюдения, скорости мышления и способности распознавания образов. Люди с острым зрением и высоким IQ могут решать такие загадки довольно быстро. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Новая головоломка довольно сложна из-за ярких цветов на картинке. Вам нужно будет найти пять лимонов среди цыплят за 5 секунд.

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Сложность в том, что мозг попытается вас обмануть и убедить в том, что все объекты на изображении — это цыплята. Тем не менее лимоны там есть, но они искусно замаскированы, сливаясь с фоном с минимальным контрастом.

Установите таймер на 5 секунд и посмотрите, сможете ли вы найти все 5 спрятанных лимонов до того, как истечет время.

Сможете ли вы найти все лимоны за 5 секунд? / Фото: jagranjosh.com

Чтобы успешно решить задачу, нужно будет преодолеть когнитивные предубеждения, отфильтровать отвлекающие факторы и сосредоточиться на небольших визуальных аномалиях.

К слову, исследования показывают, что головоломки задействуют префронтальную кору (часть мозга, отвечающую за решение проблем), критическое мышление и распознавание образов. Таким образом, когда вы пытаетесь обнаружить скрытые объекты в условиях дефицита времени, вы, по сути, даете своему мозгу высокоинтенсивную тренировку.

Правильный ответ на головоломку опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / jagranjosh.com

Ранее Главред предлагал вам решить оптическую иллюзию - нужно отыскать собаку среди осенних листьев. Придется очень сильно постараться, чтобы понять, где именно спрятано животное.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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