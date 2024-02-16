Весенее равноденствие 2024: когда будет увеличиваться световой день

Составьте список задач и определите новые цели для себя, чтобы направить свое личное развитие и достижения.

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Когда в 2024 году весеннее равноденствие / Коллаж Главред, фото flickr (Sue Thompson, Michael Stephan)

Со времен древности люди отмечали приход весны и подготовку к новому сезону сельскохозяйственных работ в день весеннего равноденствия. Этот особый день в году отличался массовыми гуляньями и ритуалами, посвященными поклонению Солнцу. Воспринимаемый как начало пробуждения природы после зимней спячки, день весеннего равноденствия оставался значимым в сознании современного человека, несмотря на то, что сегодня подобные события, вроде равноденствия и солнцестояния, не являются официальными праздниками.

Что такое равноденствие: дата

Во время весеннего равноденствия, также известного как мартовское равноденствие, Солнце пересекает небесный экватор, следуя по эклиптике. Это пересечение приводит к тому, что день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность.

В 2024 году День весеннего равноденствия запланирован на 20 марта (05:06:03 по Киевскому времени). После весеннего равноденствия продолжительность ночи продолжает сокращаться, а световой день увеличиваться, пока не наступит летнее солнцестояние.

видео дня

Традиции на весенее равноденствие

Для наших предков этот день имел особое значение и отмечался с великим размахом. С раннего утра хозяйки занимались выпечкой печенья в форме жаворонков и блинов, которые украшали сахарным сиропом и пшеничными зернами. Первые сладости были предназначены для божества Медвежьего, в надежде умиротворить его и защитить мужчин от хищников во время охоты.

После этого все отправлялись на ярмарку, на пути туда песни, танцы и увлекательные игры наполняли воздух. Среди них были перетягивание каната, прыжки через костер и игра в городки. Победителей обычно считали защищенными от злых сил природы.

К вечеру на городских площадях разгорались костры. Считалось, что высокие, яркие и чистые пламя обеспечивает сытую и счастливую жизнь в новом году. Завершался день тем, что горящие колеса катили с горы в реку – символ Солнца.

День весеннего равноденствия считался особенно магическим, и после захода солнца молодые девушки приступали к гаданиям. Они также выпекали пряники, в которые добавляли различные мелкие предметы. Каждый предмет имел свое значение: колечко обещало свадьбу, монета – достаток, ключ – наследство, бусинка – беременность, а серьга – встречу с возлюбленным.

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

Что необходимо сделать:

Осуществите тщательную уборку в вашем доме, избавившись от лишних вещей или устаревших предметов.

Составьте список задач и определите новые цели для себя, чтобы направить свое личное развитие и достижения.

Выразите свои особенные и значимые желания, записав их на листе бумаги. Затем спрячьте этот лист, используя этот момент, чтобы пожелать мира и гармонии.

Примите решение избавиться от негативных мыслей и обид, а также попытайтесь улаживать отношения с вашими близкими.

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