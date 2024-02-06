Вот почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые: неожиданный ответ

Все любят пиццу, но многие задаются вопросом: "Почему коробки для пиццы квадратные, когда пицца внутри круглая? Пользователь TikTok по имени FactBuddy пролил свет на эту загадку. В коротком видео под названием "Причина, почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые, наконец раскрыта", пишет Mirror.
Коробки для пиццы - это упаковка, которая используется для транспортировки и хранения пиццы. Они имеют квадратную или прямоугольную форму с высокими боковыми стенками, что позволяет безопасно удерживать пиццу и предотвращает ее повреждение во время транспортировки.
Коробки для пиццы обычно изготавливаются из картона или пищевой бумажной подложки, которые обладают высокой прочностью и способностью удерживать тепло. Некоторые коробки имеют вентиляционные отверстия, позволяющие пицце выпускать пар, чтобы избежать образования конденсата, который может намочить тесто.
Коробки для пиццы могут иметь разные размеры, от небольших для одной порции до больших для многих порций или целой пиццы.
Пользователь TikTok по имени FactBuddy объяснил: "Вы когда-нибудь задумывались, почему коробки для пиццы квадратные? Пицца же круглая, то разве коробки не должны быть тоже круглыми? На самом деле, проекты круглых коробок существуют уже более 15 лет. Пиццерии обычно не любят их использовать", - указывает блогер.
За этой головоломкой стоит еще одна причина, которая заключается в банальной экономии средств на производстве.
Смотрите видео о том, почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые:
@factbuddy21 Why Pizza Boxes Aren't Round ? #why#pizzabox#pizza#fyp#fypシ#viral#viralvideos#trending#viral_video#trendingvideo#factbuddy21♬ original sound - FactBuddy
"Видите, для круглых коробок используется несколько кусков картона, и их трудно складывать, но квадратные коробки дешевле в производстве, ведь для них нужен только один лист картона", - резюмирует блогер
Пользователь TikTok добавил к загадке коробки для пиццы еще один комментарий: "Коробка для пиццы квадратная, пицца круглая, но потом разрезается на треугольники".
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